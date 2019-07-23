عروض الصيف من الجميح على تقسيط شيفروليه اكوينوكس 2019

الخليج ٣٦٥ نت – عروض الصيف على سيارات شفروليه 2019 امتلك شفروليه إكوينوكس 2019 الآن مع أفضل عرض صيفي، تحت شعار امتلكها اليوم مع أفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات! السيارة المشمولة في العرض: – إكوينوكس 2019 LS FWD عرض الصيف 75,999 ريال “الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة” القسط الشهري Advertisements 1,183 ريال تفاصيل التمويل: للعملاء المحولة رواتبهم على البنك الأهلي التجاري

15% دفعة أولى

35% دفعة أخيرة

3.75% معدل الربح

4.60% معدل التأمين

1% رسوم إدارية

تمويل لمدة 5 سنوات

13.78% معدل النسبة السنوي اغتنم هذا العرض واستفد من ضمان خمس سنوات مفتوح الكيلومترات العرض التمويلي يقدمه البنك المشارك، وأهلية العميل المستفيد متوقفة حسب شروط البنك وموافقته​ الشروط والأحكام: صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها

الأسعار لا تشمل رسوم التسجيل واستخراج اللوحات

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

قد تختلف الأسعار باختلاف اللون والفئة والمواصفات وتوفر السيارة

الصور المستخدمة في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها

يسري العرض حتى 31 أغسطس 2019 أو حتى نفاذ الكمية

العرض التمويلي يقدمه البنك المشارك، وأهلية العميل المستفيد متوقفة حسب شروط البنك وموافقته

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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