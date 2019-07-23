عرض الصيف من الجميح على تقسيط جمس اكاديا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – امتلك سيارة جمس أكاديا 2019 التي لا تعرف المستحيل مع هندستها من الفئة المحترفة، فمساحتها المرنة والواسعة ووظائفها المتكاملة تلبي توقعاتك تماماً، وهذه الصفات جميعها تكملها أناقة المظهر ومواصفات الأمان ووسائل التكنولوجيا الحديثة.
امتلكها اليوم مع أفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات!
السيارة المشمولة في العرض:
– أكاديا 2019 SLE FWD
عرض الصيف
106,900 ريال “الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة”
القسط الشهري
1,640 ريال
تفاصيل التمويل:
- للعملاء المحولة رواتبهم على البنك الأهلي التجاري
- 15% دفعة أولى
- 35% دفعة أخيرة
- 3.40% معدل الربح
- 4.60% معدل التأمين
- 1% رسوم إدارية
- تمويل لمدة 5 سنوات
- 13.19% معدل النسبة السنوي
اغتنم هذا العرض واستفد من ضمان خمس سنوات مفتوح الكيلومترات
العرض التمويلي يقدمه البنك المشارك، وأهلية العميل المستفيد متوقفة حسب شروط البنك وموافقته
الشروط والأحكام:
- صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها
- الأسعار لا تشمل رسوم التسجيل واستخراج اللوحات
- الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة
- قد تختلف الأسعار باختلاف اللون والفئة والمواصفات وتوفر السيارة
- الصور المستخدمة في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها
- يسري العرض حتى 31 أغسطس 2019 أو حتى نفاذ الكمية
- العرض التمويلي يقدمه البنك المشارك، وأهلية العميل المستفيد متوقفة حسب شروط البنك وموافقته
- تطبق الشروط والأحكام
صورة العرض:
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