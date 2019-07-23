“دراسة” القيادة السيئة تكلف شركات التأجير مئات الريالات سنوياً!

الخليج ٣٦٥ نت – عقدت شركة Direct Line البريطانية لتأمينات السيارات مؤخراً دراسة خاصة على سلوكيات سائقي السيارات المؤجرة من شركات تأجير وإدارة السيارات، والتي ظهر خلالها أن السائقين ذوي الممارسات السيئة يكلفون شركات تأجير السيارات في المتوسط 560 جنيه استرليني (2,623 ريال) إضافي سنوياً على الوقود بسبب استخدام دواسات المكابح والتسارع بكثافة.

حسب الدراسة، فقد تمكن السائقين الذين يتمتعون بأسلوب قيادة سلس أكثر من تحقيق مدى أطول بكثير قبل أن يحتاجوا للتوجه إلى إحدى محطات البنزين مرة أخرى لإعادة تعبئة سياراتهم، وهو ما يقلل متوسط عدد مرات زيارة محطات الوقود سنوياً من 20 إلى 12، بجانب خفض استهلاك الوقود السنوي بنسبة 40%، مما يوفر نفقات كثير بالنسبة للشركات التأجير، أو السائقين، حسب بنود الاتفاق بينهم في من يتحمل تكلفة الوقود.

استندت الدراسة في هذا التحليل على رصد سلوكيات 2,000 سائق سيارة مؤجرة خلال 319,000 رحلة قيادة، وبناء على ذلك، يمكن القول أنه في حالة دعت شركات التأجير عملائها وموظفيها من السائقين إلى اختيار أسلوب قيادة أكثر سلاسة، فسوف يتمكنون من خفض تكاليف الوقود بجانب تقليل معدل الحوادث الناتجة من القيادة المتهورة، وهو ما يؤدي لتوفير نفقات الإصلاحات المختلفة.

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يعتقد أغلب السائقين أن التأمين قادر على تحمل نفقات مختلف الإصلاحات الناتجة عن الحوادث، ولكن دائماً ما يكون هناك خسائر غير محسوبة ولا يمكن تعويضها أبداً، مثل قيمة السيارات التي إصلاحها بعد أن مرت بحادث كبير، كما أن عادات القيادة السيئة تؤثر بشكل عام على سرعة إهلاك السيارات المختلفة بجانب رفع تكاليف الصيانة الخاصة بها.

هذا ويمكن القول بشكل عام أن مديري شركات تأجير السيارات قادرون على خفض تكاليف الوقود والصيانة السنوية لسياراتهم بسهولة، فقط في حالة بدؤوا بدعوة العملاء إلى تحسين أسلوب قيادتهم على مختلف الطرق.