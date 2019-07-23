ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بكوريا الجنوبية

كتب: باسل الحلواني

تعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول التي شهدت تحولاً كبيراً نحو الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة، خاصةً الكهربائية، حيث كشف أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات والمصنعين الأجانب، عن ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 30% خلال النصف الأول من 2019.

وقال التقرير أن عدد الوحدات المباعة من السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الهجين والكهربائية والتي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، نحوبلغ 70142 وحدة في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو.

وفي المقابل شهدت مبيعات السيارات التقليدية في كوريا الجنوبية، تراجعاً بمقدار 4.7 بالمئة

على أساس سنوي لتسجل 735646 وحدة في النصف الأول من العام الحالي.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة والمصنعة محليا في كوريا الجنوبية بلغ 52895 وحدة بزيادة تصل إلى 27.5 بالمئة، في حين وصلت مبيعات السيارات المستوردة من نفس النوع إلى 17.247 وحدة بزيادة تعادل 40.4 بالمئة على أساس سنوي في الفترة ما بين شهري يناير ويونيو.