سير السيارة بدون لوحات مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت إدارة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من سير السيارة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات.

وأكد المرور عبر تغريدة أنها تُعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (6)، بغرامة مالية تتراوح مابين 3 آلاف و6 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المخالفة.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (6)”.