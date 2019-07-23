لماذا يسيطر اللون الأبيض على طلاء الطائرات؟

الخليج ٣٦٥ نت – تختار شركات الطيران اللون الأبيض لطلاء الطائرات لأسباب كثيرة تتعلق بالسلامة وتوفير مبالغ مالية كبيرة أيضاً، ولكن هناك أسباب أخرى تعد العامل الرئيسي وراء اختيار هذا اللون، وهم مايلي: إمكانية رصد أي تشققات على جسم الطائرة بسهولة.

تسهيل العثور على حطام الطائرة حال وقوع كارثة.

رخص ثمن اللون الأبيض مقارنة بالألوان الأخرى؛ لأنه لا يحتاج إلى مواد كيميائية لإبراز الألوان وجعلها أكثر إشراقاً، فمتوسط تكلفة إعادة طلاء الطائرة هي 180 ألف دولار “675 ألف ريال تقريباً”.

يحافظ اللون الأبيض على إشراقته لمدة أطول، بينما تحتاج الألوان الأخرى إلى التجديد كل فترة.

طبقة الطلاء البيضاء أخف وزناً ولا تحتاج إلى طبقات لونية كثيرة.

يخفف اللون الأبيض كذلك من الحرارة داخل الطائرة؛ حيث يقوم بعكس أشعة الشمس وعزلها عن مقصورة الركاب.

يُظهر شعار شركة الطيران بوضوح على جسم الطائرة، وهذه ميزة تسويقية جيدة.

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