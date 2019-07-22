خصومات عبدالله هاشم الصيفية على هوندا سيفيك 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أقوى عروض الصيف وصلت! استمتع بصيفك مع عروض السيارات من عبدالله هاشم للسيارات، احصل على خصم خاص عند الشراء نقداً. السيارة المشمولة في العرض: هوندا سيفيك ال اكس سبورت 2019، السعر قبل الخصم 79,900 ريال وبعد الخصم 68,900 ريال. مزايا العرض: خصم خاص 11000 ريال عند الشراء النقدي

ناقل سرعات رياضي خلف المقود

دعسات رياضية

فتحات تكيف خلفية

طابع رياضي مع جناح مدمج

تشغيل المحرك عن بعد صورة العرض:

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