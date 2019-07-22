“بالفيديو والصور” هكذا حققت كيا تيلورايد أعلى معايير السلامة في اختبار التصادم

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تدشين كيا تيلورايد 2020 مؤخراً باعتبارها أكبر SUV من العلامة الكورية حتى الآن، قرر معهد تأمين الطرق السريعة (Insurance Institute for Highway Safety) الأمريكي لاختبارات سلامة السيارات فحص الـSUV متوسطة الحجم لمعرفة مستوى الأمان الذي تقدمه لركابها في اختبارات التصادم المختلفة.

تمت الاختبارات على فئة SX من كيا تيلورايد 2020 المزودة بنظام الدفع الرباعي، وهي ما تبدأ مع اختبار قوة الاصطدامات البسيطة الأمامية (Small overlap front) وتأثيرها على السائق والراكب الأمامي، والتي حصلت خلالها تيلورايد على تقييم جيد (Good) الأعلى.

في حين أن اختبارات التصادم الأمامية متوسطة القوة (Moderate overlap front) والاصطدامات الجانبية (Side) القوية قد سجلت أيضاً الحصول على تقييم جيد الأعلى نظراً لعدم إصابة دمى الاختبار بأي أضرار على الإطلاق، ما ينطبق كذلك على اختبار قدرة تحمل السقف ومدى متانته (Roof strength)، وقدرة المقاعد بالحفاظ على الركاب في أماكنهم (Head restraints & seats) لتقليل احتمالات التعرض للإصابات بالحوادث.

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يعمل معهد التأمين أيضاً على اختبار قدرة السيارات بتفادي الاصطدامات على السرعات المختلفة بفضل تقنياتها الحديثة، وهو ما قدمته به كيا تيلورايد أداء متميز (Superior)، حيث يتم الاختبار أثناء السير على سرعة 19 كم/س ثم مرة أخرى على سرعة 40 كم/س.

هذا ولكن لم تقدم كيا تيلورايد أداء مُرضي باختبار جودة المصابيح الأمامية من نوع هالوجين، حيث أنه على الإضاءة المنخفضة، كان يسهل رؤية جانبي الطريق ولكن يصعب رؤية الانحناءات البعيدة نسبياً، في حين تقدم الإضاءة القوية رؤية واضحة للجانب الأيمن من الطريق ورؤية غير واضحة للجانب الأيسر أو المنحنيات المختلفة، بجانب الحصول على تقييم مقبول بمدى سهولة تثبيت مقاعد الأطفال في الصف الخلفي من المقاعد.