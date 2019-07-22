فولفو تستدعي نصف مليون سيارة لعيب خطير في المحرك

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت صانعة السيارات السويدية العريقة فولفو عن أحد أضخم عمليات الاستدعاء للسيارات في الشركة، حيث قامت باستدعاء نصف مليون سيارة من طرازات متعددة من سياراتها بسبب مشكلة خطيرة.



وفي تصريح صحفي كشف المتحدث الرسمى باسم فولفو لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن أسباب هذا الاستدعاء الضخم، قال إن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح عيب في منطقة المحرك حيث يوجد مكون ما يمكن أن ينحل عن مكانه.

وقال متحدث فولفو أن هذا العيب قد يتسبب في مشكلة خطيرة لمحرك السيارة، حيث أنه قد يؤدي إلى انصهار المحرك ومن ثم انصهاره.

وأشار متحدث الشركة خلال حديثه إلى أنه قد تم بالفعل استدعاء عدد 54 ألف سيارة في ألمانيا لهذا السبب، وأضاف أن الشركة لم تعلن أية تقارير عن أضرار بالأشخاص أو وقوع حوادث حتى الآن تسبب فيها هذا العيب.

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كما كشف التلفزيون السويدي “إس في تي” عن طرازات السيارات التي تتضمن هذا العيب، وأنه خاص بالسيارات التي تضم محركات الديزل سعة 4 سلندر والتي تم إنتاجها في أعوام 2014 وحتى 2019، ومنها طرز (في 40 وفي 60 وفي 70 وإس 80 وإكس سي 60 وإكس سي 90).

الجدير بالذكر فإنه وفقاً لتقرير نشره موقع “تشاينا ديلي”، فإن فولفو قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة أرباحها خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري، بحصدها لربح 130.1 مليار كرونة سويدية بنحو (13.856 مليار دولار/ 51.96 مليار ريال)، بالمقارنة مع أرباح العام الماضي وهي 122.9 مليار كرونة سويدية (13.10 مليار دولار/ 49.12 مليار ريال).