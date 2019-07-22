مواصفات هوندا اكورد 2017 فل كامل 4 سلندر

مواصفات هوندا اكورد 2017

شركة هوندا هي شركة يابانية وتعتبر أحد أشهر الشركات في مجال صناعة السيارات إضافة إلى الدراجات النارية وبعض المعدات الميكانيكية والكهربائية ، وتقوم بإنتاج حوالي 14 مليون محرك مما يجعلها المنتج الأول للمحركات في العالم.

وقامت الشركة العالمية هوندا بإطلاق سيارتها الجديدة هوندا اكورد 2017 بمعرض نيويورك للسيارات في شهر يونيو عام 2016، وتعتبر من أفضل السيارات السيدان متوسطة الحجم وذلك بسبب جودة الصناعة وسعر السيارة ومعدل استهلاك الوقود، وتتنافس السيارة بقوة في الأسواق العربية والعالمية في تلك الفئة مع كلا من هيونداي سوناتا 2017، تويوتا كامري 2017، شيفروليه ماليبو 2017، نيسان التيما 2017، فورد فيوجن 2017، كيا اوبتيما 2017 .

تتوافر6 فئات من السيارة هوندا اكورد 2017 منها هوندا اكورد فل كامل EX وهوندا اكورد فل كامل رفاهية EXL.

حصلت السيارة على بعض التصاميم والتحديثات الجديدة في شكلها الخارجي والداخلي عن الموديل السابق، ومن هذه التحديثات نظام ابل كار بلاي والذي يسمح للسائق أو الركاب على الاستمتاع بخصائص نظام التشغيلIOS .

فيستطيعون من خلال الشاشة الموجودة الوصول إلى ما يريدونه وكذلك يمكنهم تشغيل تطبيقات الخرائط والملاحة، والاستماع إلى الموسيقى، واستقبال المكالمات والرسائل، بالإضافة إلى نظام Honda sensing والذي ينبه السائق لاحتمالية وقوع حادث أمامي والتي تعمل مع مكابح أتوماتيكية مباشرة ، ونظام المحافظة على المسار وكذلك التنبيه عند الخروج عنه.

مواصفات هوندا اكورد 2017 فل كامل 4 سليندر

تتوافر فئتين من السيارة هوندا اكورد 2017 وتشتركان في مواصفات كثيرة وتختلفان في بعض المواصفات التي توجد في كل نوع ولا توجد في الأخرى، وقد قمنا بجمع بعض النقاط عن المواصفات للسيارة هوندا اكورد وهي كالآتي:

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نوع وسعة المحرك 2.4 لتر.

قوة المحرك 185 حصان.

اقصى عزم 247 نيوتن متر.

ناقل الحركة تيبترونيك 6 سرعات CTV اوتوماتيك.

ميكانيكية الجر: دفع أمامي.

الوسائد الهوائية: 6 وسائد هوائية.

التكييف: لمس.

استهلاك الوقود: 16.5 لتر/100 متر.

يوجد مثبت سرعة والمدمج مع عجلة القيادة.

تسارع السيارة: من 100/0 كم في 9.5 ثانية.

السرعة القصوى للسيارة: 208 كيلو متر/ ساعة.

يوجد فتحة سقف زجاجية.

يوجد شاشة عرض المعلومات.

الفرش الداخلي من القماش لفئة اكورد EX ومن الجلد لفئة اكورد EXL.

يوجد حساسات خلفية للمساعدة على ركن السيارة.

حساسات أمامية لا توجد في فئة اكوردEX، وتوجد في فئة اكوردEXL .

مصابيح للضباب أمامية وخلفية وبتقنية LED فى فئة اكود EXL.

النقطة العمياء لا توجد في فئة اكورد EX، وتوجد في فئة اكوردEXL.

تحذير للخروج عن المسار لا يوجد في فئة اكورد EX، ويوجد في فئة اكوردEXL.

نوع ومقاس الاطار17 انش في فئة اكورد EX، و18 انش في فئة اكورد EXL.

نافيجشن لا يوجد فس فئة اكوردEX، ويوجد في فئة EXL.

يوجد برنامج مراقبة ضغط اطارات الهواء.

يوجد كاميرا خلفية.

6 سماعات لنظام صوتي عالي الجودة..

يوجد مصباح الاضاءة النهارية.

تشغيل السيارة دون مفتاح: يوجد.

شكل ومواصفات هوندا اكورد 2017 الخارجية

بالنسبة للشكل الخارجي للسيارة زودت خطوط طولية على غطاء المحرك وذلك من أجل تحسين الشكل الأمامي للسيارة، كما صمم شكل جديد لشبك عريض للتهوية من الكروم وفي منتصفه شعار هوندا، ومصابيح LED إضاءة نهارية وهالوجين، مصابيح بتقنية Led ضباب أمامية.

أما عن الشكل الجانبي للسيارة فقد زودت أسفل الأبواب بخطوط عرضية لتتلائم مع شكل السيارة الأمامي والخلفي، وقد صنعت مقابض أبواب السيارة من النيكل وحزام على زجاج السيارة الأمامي والخلفي من الكروم، واطارات السيارة من الألمونيوم بمقاسات 16 بوصة و17 بوصة و18 بوصة، ويمكن الدخول للسيارة بدون مفتاح.

أما عن خلفية السيارة فقد زودت أيضا بخطوط وبروز لتكملة شكلها الخارجي الجريء، ومصابيح LED خلفية في منتصفها شعار الشركة وخط من الكروم أسفلها، ومصابيح ضباب خلفية، فتحتان عادم من الكروم وجناح خلفي.

شكل ومواصفات هوند اكورد 2017 الداخلية

تختلف المواصفات للسيارة هوندا كوارد الداخلية عن الخارجية بينما تتوفر تلك المواصفات الداخلية في السيارة وهي كالتالي :

مقصورة مميزة تتسع ل 5 أفراد.

تابلوه عريض مع شاشة ملاحة وشاشة معلومات في منتصفه.

كونسول للتحكم في التكييف ومداخل USB و AUX والبلوتوث.

مجموعة من الوسائد الهوائية في جميع الفئات.

يوجد في الخلف فتحتين تكييف في جميع الفئات.

أزرار للتحكم في المقاعد الأمامية .

ستائر خلفية.

المميزات في السيارة هوندا اكورد 2017

مميزات سيارة هوندا اكورد 2017 فل كامل 4 سلندر والرفاهيات الموجودة بها حيث تتعدد المزايا في السيارة هوندا اكورد والأنظمة بينما تتلخص مميزاتها في النقاط التالية:

وجود العديد من أنظمة السلامة والأمان داخل السيارة.

زر لتشغيل السيارة وايقافها بدون مفتاح.

6 سماعات لنظام صوتي عالي الجودة.

حساسات خلفية للمساعدة على الركن.

مثبت سرعة مدمج مع عجلة القيادة

عجلة قيادة مطرزة بالجلد ومتعددة الاستخدام.

كاميرا خلفية .

مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

شاشة ملاحة نافيجيشن وشاشة معلومات.

نظام للترحيب الذكي.

مبدل سرعات يدوي.

مشغل للأسطوانات.

سنتر لوك.

فتحة سقف من الزجاج.

مدخل ل USB وAUX والبلوتوث.

نظام للأقتصاد في الوقود.

أنظمة الأمان والسلامة داخل اكورد 2017

نظام فرامل ABS لمنع الانغلاق.

التحكم في تماسك إطارات السيارة.

نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل.

نظام HAC للمساعدة على صعود المرتفعات.

نظام لمراقبة ضغط هواء عجلات السيارة.

نظام للتحدذير عند الخروج عن المسار والمحافظة على المسار.

نظام ESP الثبات الالكتروني.

نظام PAS للمساعدة على الركن.

نظام ASM لإدارة ثبات السيارة عند الضغط على المكابح في المنعطفات.

مقاعد الأطفال المثبتة.

نظام BA مساعد الفرامل.

نظام TCS للتحكم في السحب.

نظام VSA للمساعدة في ثبات السيارة.

نظام هوندا للاستشعار عن بعد للأمان والسلامة.

نظام مراقبة الممر المزود بكاميرا مثبتة ناحية الراكب الأمامي أسفل النافذة وذلك لعرض صورة الطريق.

كشف النقطة العمياء.

الضوء العالي التلقائي.

التحذير عند الرجوع إلى الخلف.

أبعاد سيارة هوندا اكورد 2017

4.90 متر طول السيارة.

1.85 متر عرض السيارة.

1.47 متر ارتفاع السيارة.

2.78 متر قاعدة العجلات.

0.138 ارتفاع السيارة عن الأرض.

الألوان التي تتوافر بها هوندا اكورد 2017

الأسود.

الأزرق.

الأبيض.

رمادي.

فضي.

أصفر لؤلؤي.

أحمر.

أحمر لؤلؤي.

البيج.

الأسعار الرسمية لسيارة هوندا اكورد 2017