سعر ومواصفات سيارة كيا ستينجر 2019

سيارة كيا ستينجر 2019

سيارة كيا ستينجر الجديدة هي واحدة من أحدث السيارات التي وصلت إلى السوق التجاري الخليجي، للمرة الثانية بعد التدشين العالمي لها منذ شهر نوفمبر الماضي، وكان أول وصول لها إلى السوق الخليجي في النصف الأخير من عام 2017 .

ورغم عدم حصول هذه السيارة على تغيرات وتحديثات كثيرة مقارنة بالموديل الأسبق لها إلا أن جميع فئات الشباب ما زالوا يبحثون عنها بالاسم ويعتبرونها النموذج الرياضي ذات التصميم القوي الشرس والمحرك الأقوى حتى تم تصنيفها على أساس مركبة سيدان رياضية ويرجع هذا التصنيف إلى الصندوق الخلفي لها (سوف نقوم بشرحه بالتفصيل فيما بعد) المتميز بقابلية الفتح حتى أصبح باب خامس للسيارة وأُطلق أيضًا على هذه السيارة “الفيس ليفت” وبسبب هذه التسمية زادت منافسة السيارات الأخرى لها ومنها (المرسيدس و بي ام دبليو).

تصميم سيارة كيا ستينجر 2019

وصلت إلينا هذه السيارة بأحدث التصميمات المبتكرة الجديدة المعروفة عن شركة كيا المتميزة ذات التصميم الانسيابي التي أحبها الرياضيين لما تتصف به من مميزات ومواصفات وتصميم رائع وسردنا لكم كل ذلك في النقاط التالية:

يغلب عليها الهوية الرياضية وتكون أكثر وضوحًا في مظهر السيارة خاصة في الشبك الأمامي “أنف النمر” ذات تصميم مغزلي الشكل واضح ببروز.

بالإضافة إلى فتحة تهوية توجد في أسفل مصد السيارة “المصد الأمامي” مقسمة هذه الفتحة إلى ثلاثة أجزاء مزودة بفتحتين للتهوية فوق غطاء المحرك.

ويوجد على جوانب السيارة إطارات بمقاس 19بوصة مصممة رياضيًا “تصميم رياضي” غير أنها تتميز بمقابض للأبواب بنفس لون السيارة.

عن المصد الخلفي للسيارة الذي يشبه في تصميمه تصميمات سيارات “استون مارتن” حيث أنه أكثر ما يميز السيارة ويجعلها ذات مظهر أنيق وجذاب.

يتمثل مصد السيارة الخلفي في السقف الخلفي لها والذي يكون منحني الشكل وكذلك الاسطبات العريضة المتصلة معًا من الأطراف بالإضافة إلى وجود أربعة مخارج لعادم الوقود ذات تصميم دائري.

التصميم الداخلي للسيارة كيا ستينجر الجديدة 2019

أما عند الحديث عن التصميم الداخلي للسيارة الرائع فنود أن نقول.

أنه تصميم جامع بين الرياضية والرفاهية، حيث يبدو ذلك واضحًا من الطبلون الأمامي الكبير.

كذلك الفتحات الخاصة بالمكيف التي تبدو دائرية الشكل كلاسيكية المظهر.

أيضًا الشاشة الخاصة بالملاحة وتكون بمقاس 7بوصات.

وأخيرًا المسجل الخاص بها المزود ب 15 سماعة.

المقاعد الداخلية للسيارة التي تبدو أيضًا بالمظهر الرياضي المزود بالغطاء ذو خامة جلدية فاخرة

أما الكونسول الأوسط فيحتوي على فتحات دائرية خاصة بالمكيف تتمتع بالمظهر الكلاسيكي مشابهه في شكلها السيارات المرسيدس كما يحتوي الكونسول الأوسط على أزرار تختص بتمديد وضعية القيادة.

مواصفات محرك كيا سيارة ستينجر 2019

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كما ذكرنا من قبل أن السيارة لم تحظى بتغيرات كثيرة مقارنة بالموديل الأسبق لها،وإنما هي مجرد تحديثات وتحسينات معدلة بسيطة، حتى في المحرك الخاص بها فلن يتغير في مواصفاته كثيرًا بل جاء بالنسخة المعتادة وهي

4 سلندر ذات سعة 2 لتر ناتج عن هذا المحرك 255 حصان عند العدد 6200 لفة في دقيقة واحدة، وعزم دوران 52 كجم متر عند العدد 1300 لفة في الدقيقة الواحدة.

المحرك الثاني للسيارة فيبدو ذات سعة 3.3 لتر وبعدد 6 سلندر ناتج عن هذا المحرك قوة 370 حصان، عند عدد 6000 لفة في الدقيقة الواحدة، وعزم الدوران 52.0 كجم متر عند عدد 1300 لفة في الدقيقة الواحدة.

إذا كان لديك الرغبة في شراء سيارة ذات تصميم رياضي ولكنها مرتفعة السعر فمن المؤكد أنك لا تهتم بتكاليف الوقود، حيث أن هذه السيارة بالفعل رياضية التصميم ولكنها غير اقتصادية بالمرة في استهلاكها للوقود .

حيث أن محرك 4 سلندر يكون معدل استهلاكه للوقود في المتوسط 12.5 كم لكل واحد لتر من البنزين، وفي المحرك 6 سلندر يكون معدل استهلاك الوقود في المتوسط 10.7 كم لكل واحد لتر من البنزين.

مميزات سيارة كيا ستينجر2019

تعددت مميزات هذه السيارة الحديثة وانقسمت إلى مميزات داخلية وخارجية ومميزات أمان، سوف نقوم بشرح كلًا منها على حدا حتى نضمن لك معرفة كل ما تحتاجه عن هذه السيارة وإلمامك بكل تفاصيلها المهمة سوف نذكر لكم هذه المميزات بأنواعها المختلفة وهي:-

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

أكياس هوائية 7.

القفل التلقائي للأبواب.

فتح القفل التلقائي في حالة الاصطدام.

توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

كاميرا خلفية.

مانع الحركة.

محدد السرعة.

جهاز خاص بتوزيع عزم الدوران.

حقيبة الركبة- سائق.

التحكم في التسارع للانزلاقات.

إنذار مانع السرقة.

تحكم الثبات الديناميكي.

مساعد الفرامل BA.

نظام المساعدة في تسلق التلال.

ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

أجهزة استشعار الإصطفاف.

التحكم في الجر.

عرض لمراقبة ضغط الإطارات.

مشد حزام الأمان الواقي.

ليست فقط السيارة التي تجمعت فيها المواصفات والمميزات الخارجية فقط ولكن تميزت بالعديد من التقنيات الداخلية التي أهلتها بأن تكون السيارة الرائدة في العالم بين عشاق التميز وأصحاب الرغبة في التغير المستمر ولذلك قمنا بعرض تفصيلي لبعض المميزات الداخلية في السيارة والتي تتلخص في النقاط التالية:

صندوق خلفي مزود بضوء.

قفل مركزي.

مقود جلد.

مصابيح أرضية.

فتحة سقفية كهربائية.

المفتاح الذكي.

منافذ الطاقة.

فتحات خلفية للمكيف.

جيوب خلفية.

ضبط المقاعد أوتوماتيكيًا.

مسند ذراع في الوسط.

مسند ذراع للمقعد الأمامي.

مقاعد ذو خامة جلدية فاخرة.

ممسك للأكواب خلفية.

مقود كهربائي.

مصابيح لقراءة الخرائط.

تعديل إمالة المقود.

جهاز خاص لقياس عدد الأميال المقطوعة.

مصباح الترحيب.

لوح واقي يتواجد على عتبة السيارة.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

عادم مزدوج.

أضواء نهارية.

مصابيح LED.

الباب الخلفي كهربائي.

مزيل الضباب للنافذة الخلفية.

مصابيح أمامية زينون.

مرايا الباب إلكترونية.

مرايا جانبية للأبواب.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

فتح وإقفال حساسات المرايا القابلة للطي إلكترونيًا.

ضوء يؤشر لاستخدام الفرامل.

مرآة التعتيم الأوتوماتيكي.

تحكم الصوت على عجلة القيادة.

مكيف أوتوماتيك.

مشغل أقراص ليزر.

فرامل يد إلكترونيًا.

كبسة التحكم بالسرعة على المقود.

ماسحات استشعار المطر.

زر بدء التشغيل.

دعم قطني يدوي

التحكم الصوتي.

6 سماعات.

MB3

عرض لدرجات الحرارة.

مدخل USB.

راديو.

كمبيوتر خاص بتوضيح كلًا من المسافة والوقود وأيضًا متوسط السرعة.

إمكانية الدخول بدون مفتاح.

عيوب سيارة كيا ستينجر

لن تخلو السيارة مهما كانت مطورة وعلى أعلى مستوى من التحديثات والتحسينات من وجود أقل العيوب بها، على الرغم من حصول هذه السيارة على أعلى نسب من المشترين والباحثين عنها إلا أنها تعاب في عدم قدرتها على الارتفاع عن الأرض بالمستويات التي تتوافق مع مميزاتها وشهرتها في سوق السيارات.

سعر سيارة كيا ستينجر2019

تأتي السيارة السيدان في ثلاثة فئات مختلفة، يُعتبر سعر هذه السيارة حتى الآن غير مُعلن عنه رسميًا ولكن إتباعًا لما وصل إلينا من الإعلان العالمي عن هذه السيارة فإن سعرها في المتوسط يتراوح من بين 40.000 دولار و 42.000 دولار. مما يعادل 720.000 جنيهًا مصريًا. وتختلف أسعار هذه السيارة من دولة إلى أخرى ولكننا نتحدث في المتوسط وبصورة عامة.