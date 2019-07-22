“بالصور” نظرة على أغرب 9 وسائل نقل في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تتعدد صور وسائل النقل والمواصلات بين الدول في العالم بهدف تخفيف الزحام أو للحفاظ على البيئة أو بهدف الترفيه والجذب السياحي، واليوم سوف نقدم لكم بالصور أغرب وسائل النقل في دول العالم، وهي كما يلي.

1- حافلة فوق السيارات



تم ابتكار هذه الحافلة الغريبة في الصين من أجل تخفيف الزحام الرهيب في المدن الصينية، ويسمى «حافلة عابرة للسيارات» أو «تيب TEB»، حيث يتميز بقدرته على السير فوق السيارات مع تمكنه من نقل 300 راكب في الحمولة الواحدة، ويبلغ طوله 22 متراً، وعرضه سبعة أمتار ونصف المتر.

2- حافلة النفايات

استطاعت بريطانيا تصنيع حافلة تعتمد على الفضلات البشرية وبقايا الطعام في التشغيل والسير بدلاً من استخدام وسائل الطاقة الأخرى في التشغيل، حيث يعمل بالغاز المنتج من مياه الصرف الصحي، والنفايات الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك من أجل تخفيض التلوث البيئي الشديد في المدن البريطانية، ويتسع لعدد 40 شخص.

3- الطائرة المائية



تستطيع هذه الطائرة التحرك على الأرض وداخل المياه، وهي صناعة صينية بالاشتراك مع شركة روسية، وتسمى «CYG-11»، وهي قادرة على التحليق لمسافة 62 ميلاً، بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة، على ارتفاع ما بين ثلاثة وخمسة أمتار، وتنقل الركاب بين المدن والجزر المختلفة.

4- قطار التنين الفولاذي



يتميز هذا القطار العجيب بعدم تحركه على الأرض إنما هو معلق في الجو على ارتفاع 12 متر، ويهدف إلى تخفيف الزحام، ويعتبر قطار «التنين الفولاذي» من أشهر وسائل المواصلات في ألمانيا.

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5- توك توك



بدأ انتشار الـ«توك توك» في الهند من أجل تقليل استخدام السيارات والأوتوبيسات مما يحد من الزحام هناك، ومن ثم انتشر في بعض الدول العربية والأفريقية والأمريكية، حيث يتميز بالحجم الصغير ويتسع لثلاث ركاب.

6- الحافلة العائمة



تشتهر هذه الحافلة البرمائية في مدينة تورنتو الكندية، وتستطيع التنقل بين الطرق العادية وفي الأنهار، ويهدف إلى الجذب السياحى للمدينة، كما أنها متواجدة في مدينة دبي، وتمر على أشهر المعالم السياحية في المدينة، وتتسع لـ 40 راكباً.

7- الزورب



تعتبر هذه الوسيلة من أغرب وسائل المواصلات في العالم، وهي عبارة عن كرة بلاستيكية شفافة كبيرة تتكون من طبقتين، يدخل الراكب الطبقة الداخلية منها ثم يثبّت بأحزمة، لينطلق بعدها إلى عمله عن طريق التدحرج على المنحدرات والتلال العشبية، في رحلة يعتبرها كثيرون «ممتعة»، وهي تستخدم في أستراليا ونيوزيلندا.

8- تلفريك



التلفريك أحد وسائل المواصلات السياحية في أمريكا، بدأ عمله في نيويورك عام 1076، وهو يربط بين جزيرتي روزفلت ومانهاتن.

9- زلاجات الجليد



تستخدم زلاجات الجليد كأحد المواصلات السياحية في النرويج وألاسكا والمناطق الثلجية، وهي عبارة عن زلاجات تجرها الكلاب الثلجية Dog Sleg، للتنقل على الجليد، في ظروف مناخية صعبة وطقس عاصف ومثلج.