مرسيدس سترتدي كسوة خاصة في جائزة ألمانيا الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal -سترتدي سيارات فريق مرسيدس في جولة نهاية هذا الأسبوع في هوكنهايم كسوة خاصة للإحتفال بذكرى مرور 125 عاماً على رياضة المحركات.

كما أن سباق جائزة المانيا الكبرى سيسجل السباق رقم 200 لفريق مرسيدس الممول الرئيسي للجائزة الألمانية.

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: “يعد سباق هذا العام حدثًا مميزًا للغاية، فنحن الراعي الرئيسي لجائزة ألمانيا الكبرى والسباق سيسجل الإنطلاقة الـ200 لمرسيدس في الفورمولا واحد”.

وأضاف وولف: “نحتفل أيضا بالذكرى المذهلة في هوكنهايم، 125 عاماً من رياضة المحركات”

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“في عام 1894، أقيم أول سباق سيارات في العالم من باريس إلى روان وكانت السيارة الفائزة تمتلك في قلبها محركًا من تصميم غوتليب دايملر”

“كانت البداية لرياضة المحركات العظيمة والتي تستمر الى يومنا هذا، ونحن فخورون بكتابة الفصل التالي من هذا الإرث”

“سنضع كسوة تذكارية لنحيي تراثنا”