بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تخوض بي ام دبليو الفئة الخامسة G30 2020 فيس ليفت اختبارات متعددة، حيث تم رصد إحدى نسخها الاختبارية مؤخراً مرتدية تمويهات مكثفة تخفي مقدمتها وخلفيتها، ولكن موقع Kolesa الروسي للسيارات تمكن من رصد أهم التغييرات بسهولة على الموديل الجديد كي يقدم لنا صور تخيلية دقيقة تكشف عن ما ينتظرنا عند تدشين السيدان الألمانية.

تتضمن التحديثات الجديدة كل من المصدات والمصابيح الأمامية والشبك الأمامي، ما يظهر بوضوح في الصور التخيلية عبر إبراز المصابيح الأمامية والخلفية الجديدة.

تبدو المصابيح الأمامية الجديدة مستوحاة بعض الشئ من مصابيح الفئة الثالثة، في حين نجد أن الشبك الأمامي يقترب قليلاً من ذلك الموجود بالفئة السابعة.

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بالخلف، نجد جزء سفلي بارز أكثر للمصابيح، وهو ما يعد أمر غير مؤكد بعد نظراً لأن الفئة الخامسة الاختبارية يحتمل أن تكون كانت تحمل نفس المصابيح الخلفية الحالية لخداع المصورين التجسسيين، ولكن إن لم يصح ذلك، فقد لا نجد أي تغييرات بالمصابيح الخلفية، ما قد يقتصر على تغيير تأثيرات الإضاءة فقط.

بجانب نسخة 545e الهايبرد، يتوقع أن تأتي الفئة الخامسة 2020 مع نفس خيارات محركاتها الحالية ولكن مع تحسينات طفيفة بكفاءة استهلاك الوقود.

من حيث التقنيات، مؤكد سنرى عدادات بي ام دبليو الرقمية الأحدث عبر شاشة 12.3 إنش مع شاشة نظام ترفيهي معلوماتي 10.25 إنش كالمتاحة بالفئة الثامنة.

هذا من المنتظر أن يتم الكشف عن بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 فيس ليفت في نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.