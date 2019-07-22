الخليج ٣٦٥ نت – روسيا هي بلد الغرائب فيما يتعلق بتعديلات السيارات الجامحة، حيث رأينا سيارات بي ام دبليو مزودة بمحركات للطائرات النفاثة، والآن نرى بطانات فرامل مصنوعة من هواتف الايفون!
الفكرة قادمة من قناة يوتيوب روسية باسم Garage 54 والمعروفة بتعديلاتها الغريبة للسيارات مثل إطارات محشوة بالخرسانة وغيرها، وقد كانت مسألة وقت قبل تلاعبها ببطانات الفرامل، هذه المرة بحشر هواتف الايفون في مكابح تويوتا SUV.
قاموا بنزع العجلات من السيارة وتفكيك المكابح ووضع هواتف الايفون للعب دور بطانات الفرامل، ثم جمعوا المكابح وأغلقوا المحاور وبدؤوا بالتجارب المريعة لأي محب ايفون!
بشكل مفاجئ، هواتف الايفون تحملت الضغط الاحتكاكي الناتج عن عدة وقفات مفاجئة للسيارة، ولكن عند استعادة الهواتف مجدداً وجدوها مدمرة تماماً بدون أمل في الصيانة.
ما الهدف من هذه التجربة؟، لا شيء، مجرد التسلية، وتسلية خطرة مع ذلك في حالة اختراق بطاريات الليثيوم ايون للهواتف بفعل الضغط، واسألوا تيسلا على مخاطر اشتعال بطاريات الليثيوم ايون وصعوبة إطفائها.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” استخدام هواتف ايفون في مكابح سيارة تويوتا SUV! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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