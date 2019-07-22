“بالفيديو” استخدام هواتف ايفون في مكابح سيارة تويوتا SUV!

الخليج ٣٦٥ نت – روسيا هي بلد الغرائب فيما يتعلق بتعديلات السيارات الجامحة، حيث رأينا سيارات بي ام دبليو مزودة بمحركات للطائرات النفاثة، والآن نرى بطانات فرامل مصنوعة من هواتف الايفون!

الفكرة قادمة من قناة يوتيوب روسية باسم Garage 54 والمعروفة بتعديلاتها الغريبة للسيارات مثل إطارات محشوة بالخرسانة وغيرها، وقد كانت مسألة وقت قبل تلاعبها ببطانات الفرامل، هذه المرة بحشر هواتف الايفون في مكابح تويوتا SUV.

قاموا بنزع العجلات من السيارة وتفكيك المكابح ووضع هواتف الايفون للعب دور بطانات الفرامل، ثم جمعوا المكابح وأغلقوا المحاور وبدؤوا بالتجارب المريعة لأي محب ايفون!