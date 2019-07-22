كاديلاك اسكاليد الكهربائية ستتفوق على منافستها من تيسلا

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم أن كاديلاك اسكاليد الجيل الخامس القادم ستقدم عدة خيارات لمولدات الطاقة، منهم نسخة كهربائية بالكامل، والآن نعلم من مصادر مطلعة أن اسكاليد الكهربائية ستوفر مدى يصل إلى 640 كيلومتر بين كل شحنة.

ليس من المتوقع إطلاق كاديلاك الكهربائية في نفس وقت تدشين الموديل القياسي في 2020، حيث سيتم طرح النسخة الكهربائية لاحقاً في عمر الموديل.

وتستعد كاديلاك لدور الريادة بين علامات جنرال موتورز في مجال السيارات الكهربائية، كما أن اسكاليد الكهربائية ستمثل أول منافسة مباشرة من الشركة لتيسلا موديل X، والتي بالمقارنة تقدم 520 كيلومتر للمدى بين كل شحنة، ولكن ربما يتحسن الرقم مع تحديث تيسلا للسيارة خلال أعوام.

ومن المزايا الأخرى المنتظرة في اسكاليد الكهربائية هي النسخة الأحدث لنظام سوبر كروزر للقيادة نصف الذاتية بدون لمس المقود، كما أن استخدام مولدات كهربائية سيؤدي لتجربة قيادة أكثر هدوءاً وأقل اهتزازاً مقارنة بالنسخ البترولية.