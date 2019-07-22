تقنية تشغيل وإيقاف المحرك أوتوماتيكياً هل توفر باستهلاك الوقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – تقنية تشغيل ووقف المحرك أوتوماتيكياً بدأت بالظهور في السيارات منذ اعوام، ومشاعر الناس مختلطة تجاههم حتى الآن.. أجل، نعلم أن التقنية تساهم في توفير الوقود عبر وقف المحرك أوتوماتيكياً في حالة عدم تحرك السيارة في الزحام أو غيره وتشغيله عند الاستعداد للتحرك، ولكن الكثيرون لا يعلمون كمية الوقود التي يتم توفيره بفضل هذه التقنية.

البعض يظن أن كمية الوقود الموفرة عبر هذه التقنية ضغيرة وغير مهمة، ولكن في الواقع عند تراكم كميات الوقود المحترقة بسبب تشغيل المحرك بدون داعي أثناء توقف السيارة؛ النتيجة تختلف كثيراً، وقد أثببت دراسة من مجتمع مهندسي السيارات في أمريكا أن تقنية وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً قد تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بـ 8%، وهي نسبة معتبرة عند تراكمها.

وإذا كنت قلقاً أن التقنية ستضع ضغطاً إضافياً على المحرك بسبب وقفه وتشغيله بشكل متكرر فلا تقلق، لأن شركات السيارات وضعت ذلك في الاعتبار بتقوية تحمل موتورات تشغيل السيارات.. لذا النصيحة هنا هي تفعيل هذه التقنية الجديدة في سيارتك لأنها قد تكون موفرة أكثر مما تتوقع.