هيونداي سوناتا هايبرد قادمة مع قير متطور وسقف شمسي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت هيونداي عن نظام التحكم النشط بقير (ASC) للسيارات الهايبرد، صرحت الصانعة الكورية مؤخراً بأن أول طرازاتها التي ستحمل هذه التقنية الجديدة ستكون هيونداي سوناتا 2020 هايبرد بجانب حملها للوح سقف شمسي مدمج لشحن البطارية أثناء القيادة نهاراً.

حسب أحدث أجيال سوناتا، نجد أن نسخ الهايبرد تأتي مع اختلافات واضحة بالتصميم مثل الشبك المغزلي والجناح الخلفي المدمج بالمصابيح الخلفية مع عجلات ديناميكية، ولكن الميزة الأبرز هنا هو وجود سقف شمسي يشحن البطارية لزيادة المدى الكهربائي للسيارة أثناء القيادة، حيث أنه في حالة شحن السيارة بالطاقة الشمسية مدة 6 ساعات يومياً، سيتم الحصول على مدى سنوي إضافي قدره 1,300 كم.

أما نظام التحكم النشط بالقير (ASC)، فسوف يكون قادر على خفض الوقت اللازم لتغيير السرعات بنسبة 30% بفضل استخدام برنامج جديد متصل بوحدة التحكم الهايبرد (HCU) في السيارة، والتي تتحكم بدورها في المحرك الكهربائي كل توازن بين سرعة دوران المحرك والقير، وهو ما يحسن من أداء التسارع وكفاءة استهلاك الوقود واعتمادية القيربفضل تقليل الاحتكاك عند تغيير السرعات.

تأتي هيونداي سوناتا 2020 هايبرد مع محرك Smartstream G2.0 GDi HEV سعة 2 لتر بقير هايبرد 6 سرعات، حيث أن محرك البنزين يكون بقوة 150 حصان وعزم 188 نويتن.متر مع مولد كهربائية بقوة 51 حصان وعزم 205 نيوتن.متر لتكون القوة الإجمالية 192 حصان مع عزم 393 نيوتن.متر.

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وحسب اختبارات هيونداي الكورية، ستكون كفاءة الوقود مع عجلات 16 إنش تبلغ 20.1 كم/لتر، وعند اختيار عجلات 17 إنش تقل الكفاءة إلى 19.1 كم/لتر.

فيما يتعلق بأنظمة مساعدة السائق، تقدم لنا هيونداي سوناتا هايبرد تقنيات تتضمن مساعد تفادي الاصطدام الأمامي مع رصد المشاة وراكبي الدراجات بمكابح أوتوماتيكية، ومساعد البقاء بالمسار الذي يوجه السيارة أوتوماتيكياً كي تبقى في وسط حارتها المرورية مع دعم خاصية المفتاح الرقمي عبر تطبيق خاص بالهواتف الذكية بفتح وغلق السيارة بجانب تشغيل نظام التنبيه وحتى المحرك عن بعد.