اودي تطالب ميسي ولاعبي برشلونة بإعادة سياراتها!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت صانعة السيارات الألمانية أودي بفسخ التعاقد مع نادي برشلونة الأسباني، وطالبت الشركة إدارة النادي ولاعبيه بإعادة السيارات التي تسلموها خلال فترة رعايتها للنادي الأسباني والتي استمرت على مدار 13 عامًا.

حيث أن أودي كانت أحد الشركات الراعية لنادي برشلونة، ووفقاً لصحيفة “الصن” البريطانية، فإن الشركة الألمانية اعتادت على إهداء لاعبي النادي الكتالوني وأفراد الجهاز الفني سيارات جديدة تحمل علامتها التجارية مع بداية كل موسم، وذلك من أجل ظهور اللاعبين أثناء قيادة هذه السيارات من وإلى الحصص التدريبية وبعض المباريات، كنوع من الدعاية للشركة.

لكن كما ذكرنا فسخت أودي التعاقد، بسبب نقض شروط عقد الرعاية من بعض اللاعبين، ومن أسباب فسخ التعاقد استقلال اللاعبين سيارات تحمل علامات تجارية أخرى للذهاب إلى تدريبات الفريق، كما تبين أن بعض اللاعبين يقودون سيارات أودي لحضور فعاليات مصارعة الثيران التي ترفضها سياسة الشركة الألمانية وتعتبرها أنها نوع من الإساءة لحقوق الحيوان.

Advertisements

وكانت أودي قد قامت بإهداء جميع لاعبي النادي الأسباني نسخ من أحدث سياراتها مع انطلاق الموسم الكروي 2018-2019، كان من ضمنها السيارة الرياضية أودي R8 كوبيه، والتي تبلغ قيمتها 240 ألف دولار (900,000 ألف ريال).

الجدير بالذكر فإن نادي برشلونة ليس النادي الوحيد التي تقوم أودي برعايته، بل هناك عدد من الأندية الأوروبية الأخرى التي ترعاها، في مقدمتهم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العاصمة الأسبانية ريال مدريد وكذلك نادي بايرن ميونخ الألماني.

وسوف نستعرض لكم أدناه فيديو يرصد المؤتمر الصحفي الذي قدمت أودي به السيارات إلى لاعبي برشلونة قبل انطلاق الموسم الماضي.