تجربة لكزس ال اكس 570 + اجابة على اسئلة المتابعين هل راح يتغير الشكل في 2020؟

الخليج ٣٦٥ نت – تجربة قمنا بها في سيارة لكزس الفاخرة LX570 وقمنا ايضاً بالإجابة على اسئلة المتابعين التي ارسلوها لنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

خلونا نعطيكم بعض المعلومات عن لكزس ال اكس 570:

المعلومات اللي عندنا ان خلال السنتين الجايه ماراح يتغير الشكل

السيارة تغيرت كلياً في ٢٠١٦ واللي معنا الان ٢٠١٩

وخلونا نعطيكم بعض المعلومات عن لكزس LX570

تصميم السيارة من الخارج حاد للغاية مع خطوط مختلفة ومصابيح LED و شبك لكزس المغزلي من الكروم، بالإضافة لمصابيح نهارية ومصابيح ضباب بالاسفل وجسم السيارة العريض مع جنوط 20 و21 إنش بتصميمات مختلفة حسب الفئة وخيار لشبك أمامي رياضي بالفئتين.

لكزس LX570 تجي بمحركين ديزل وبنزين، الديزل يجي بمحرك V8 سعة 4.5 لتر يولد قوة 232 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، والبنزين بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتجي كل الفئات مع نظام القيادة بوضعيات متعددة Eco-Normal-Sport S/Sport S Plus (إقتصادي – عادي – رياضي – رياضي +) مع دفع رباعي كامل ,كفاءة استهلاك وقود جيدة.

بالنسبة للمقاسات فطول السيارة 5065 ملم وعرضها 1980 ملم وارتفاعها 1865 ملم في حين يبلغ وزنها الكامل 3400 كجم.

وتنافس لكزس LX570 رنج روفر ولينكولن نافيجيتور وبي ام دبليو X7 ومرسيدس GLS.

خلونا نتعرف على السيارة من الداخل:

داخلية السيارة تجي بتصميم افضل من السابق وتحس فيه مساحة واسعة مع فخامة أعلى.

بالنسبة للركاب اشوف ان فيه مساحة مناسبة لهم من ناحية الأرجل والرأس في المقاعد المريحة جداً

تجي لكزس LX مع حساسات أمامية وخلفية مع أربع كاميرات (أمامية و 2جانبية وخلفية) مع نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head up Display لتنبيه السائق في حالة أنه في احتمال يحصل أي اصطدام مع سيارة أخرى من أي اتجاه.

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor اللي ينبه السائق لو كان لا يرى احدى السيارات القادمة خلفه

تقنيات الأمان تتضمن أنظمة ABS+ BA+VSC+EBD+HAC+TRC+CRAWL +MTS اللي تعتبر مساعدة للسائق في المواقف المختلفة وتحمي السيارة من مخاطر انغلاق المكابح وتساهم بتحسين الثبات الالكتروني مع دفرنشل ونظام للسير على التضاريس المختلفة سواء مثل الرمال والمنحدرات المختلفة بحيث أنه السائق يتولى مهمة التوجيه فقط.

تجي لكزس LX مع نظام صوتي فاخر من مارك ليفينسون مع راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB و19 سماعة.

تضم الداخلية أيضاً شاشة 12.3 إنش تدعم نظام الملاحة مع الاتصال بالبلوتوث بالهواتف الذكية، إلى جانب وجود اثنين من شاشات الترفيه قياس 11.6 للمقاعد الخلفية لتسلية الأطفال وتهدئتهم بما يساعد السائق على القيادة بأمان أكثر

مميزات المقصورة الباقية تتضمن شاحن لاسلكلي للهواتف الداعمة، ستائر خلفية جانبية يدوية، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق (2 أمامي و2 خلفي) بتحكم منفصل لكل صف من المقاعد، ثلاجة صغيرة، فتحة سقف، وكسوة جلدية فاخرة لكافة المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتهوية.

فيه نظام لطي مقاعد الصف الثالث كهربائياً بحيث يمكن زيادة سعة حقيبة الأمتعة الخلفية مع نظام ترحيب لكزس على هيئة إشارة لكزس الضوئية تظهر أسفل الأبواب الأربعة عند فتحها.

أما خصائص الأمان الأخرى فهي تتضمن أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية، مثبت السرعة المتكيف مع نظام الحماية ما قبل الاصطدام وحساس التنبيه عند الخروج عن المسار.

وتدعم لكزس LX بعد نظام نظام تشغيل المحرك عن بعد ونظام الدخول الذكي مع مفتاح كارت إضافي، ولا ننسى ذكر وجود مقود خشبي فاخر مع مبدل سرعات يسمح للسائق بقيادة سلسة أكثر بكافة الفئات.

الأسعار:

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السيارة راح تتوفر عند عبد اللطيف جميل وكيل لكزس في السعودية وعبر شبكة من الموزعين المعتمدين حول المملكة وتقدر تستأجرها ايضاً من الوفاق لتأجير السيارات اجهزة ابل – اجهزة اندرويد، بالنسبة لسعرها فهي تجي بثلاث فئات:

LX450d ديزل بسعر 416,535 ريال

LX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال

LX 570 Black إصدار بلاك ايديشن الخاص بسعر 467,355 ريال

مع ضمان للمصنع مدة ٣ سنوات او ١٠٠ الف كيلو متر

صور: