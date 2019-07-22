مقارنة بين مواصفات كورفيت C8 ستينجراي وأقوى المنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكثير من التسريبات والتشويقات، كشفت شيفروليه مؤخراً عن كورفيت C8 ستينجراي 2020 أخيراً مع محركها الوسطي، وقد حان الآن وقت مقارنتها مع أقوى منافسيها بالفئة الأقل، رغم أن من المؤكد أننا سنرى نسخ أقوى منها مستقبلاً، بما يتضمن نسخة بمحرك V8 مزدوج التيربو المتوفر باسم Blackwing من كاديلاك.

تتضمن قائمة أقوى منافسي كورفيت C8 ستينجراي كل من اكيورا NSX واودي R8 وجاكوار F-Type R ولكزس LC 500 ومرسيدس AMG GT ونيسان GT-R بجانب بورش 911 كاريرا S، حيث تكون القائمة كما يلي.

كورفيت C8 ستينجراي 2020 اكيورا NSX اودي R8 جاكوار F-Type R لكزس LC 500 مرسيدس AMG GT نيسان GT-R بورش 911 كاريرا S أقل من 60,000$ (225,000 ريال) $159,495 (598,106 ريال) $171,150 (641,810 ريال) $102,825 (385,595 ريال) $95,000 (356,250 ريال) $116,895 (438,356 ريال) $115,235 (432,130 ريال) $114,650 (429,940 ريال) السعر V8 تنفس طبيعي 6.2 لتر V6 تيربو مزدوج و3 مولدات كهربائية هجينة V10 تنفس طبيعي 5.2 لتر V8 سوبرتشارجر 5 لتر V8 تنفس طبيعي 5 لتر V8 تيربو مزدوج 4 لتر V6 تيربو مزدوج 3.8 لتر V6 تيربو مزدوج 3 لتر المحرك 495 حصان 573 حصان 562 حصان 550 حصان 471 حصان 469 حصان 565 حصان 443 حصان القوة الحصانية 637 نيوتن.متر 645 نيوتن.متر 551 نيوتن.متر 681 نيوتن.متر 540 نيوتن.متر 631 نيوتن.متر 633 نيوتن.متر 529 نيوتن.متر عزم الدوران 8 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 9 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 7 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 8 سرعات أوتوماتيكي 10 سرعات أوتوماتيكي 7 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 6 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 8 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش الناقل خلفي رباعي رباعي رباعي خلفي خلفي رباعي خلفي الدفع أقل من 3 ثوان مع حزمة Z51 2.9 ثانية 3.4 ثانية 3.9 ثانية 4.4 ثانية 3.9 ثانية غير متوفر 3.5 ثانية التسارع غير متوفر 307 كم/س 201 كم/س 299 كم/س 270 كم/س 304 كم/س غير متوفر 307 كم/س السرعة القصوى 1,530 كجم 1,725 كجم 1,685 كجم 1,730 كجم 1,941 كجم غير متوفر 1,784 كجم 1,534 كجم الوزن

هذا وتمتلك كورفيت C8 ستينجراي ذات محرك V8 سعة 6.2 لتر قدرة عالية على المنافسة في فئتها كما نرى مع تسارعها العالي الذي يضاهي سيارات أعلى تقنية وسعراً عنها، بجانب تمتعها بداخلية عالية الجودة تركز على السائق في حين أن سعرها يبدأ عند أقل من 60,000$ (225,000 ريال) مع إمكانية إضافة حزمة Z51 لنظام تعليق أقوى ومكابح أكبر وتبريد أفضل مع أنبوب عادم محدث مما يزيد القوة بفارق 5 حصان لتكون أعلى بالأداء.