تطبيق نقل ملكية السيارات إلكترونياً في أبو ظبي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة أبوظبي أنه بإمكان الأفراد تثبيت تطبيق “Abudhabipolice” الخاص بشرطة أبوظبي على هواتفهم المحمولة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في القطاعات الشرطية، كالاطلاع على بياناتهم المرورية كافة، وبيانات ملكية السيارات الخاصة بهم، ورخص القيادة، ودفع المخالفات المرورية، والحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة براءة ذمة من المخالفات، وتجديد ملكية السيارة، وتسجيل النقاط السوداء، وغيرها.

كما أطلقت سبع خدمات ذكية جديدة أخرى عبر موقعها الإلكتروني، مثل خدمة “تم” للخدمات الحكومية، وخدمة “إدخال دور جديد” لإدارة تأجير الآليات، وخدمتي “تسجيل النقاط السوداء” و”شراء بدل حجز مركبة” لمديرية المرور والدوريات، و”خدمة تغيير بيان مركبة” التي تشمل أي تعديل يتم على بيانات السيارات، وخدمة “إضافة فئة رخصة قيادة”، وخدمة “حل المشكلات” وذلك عن طريق الموقع الخاص بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وفيما يخص نقل ملكية السيارة، فأوضحت شرطة دبي أنه يُشترط لإنجاز عملية النقل، تسديد المخالفات المرورية على السيارة أولاً، وأيضاً الحضورية على رخصة القيادة والمحولة على الرمز المروري للبائع والمشتري، وفي حال إضافة أو تغيير رهن للسيارة يتم التعامل معها إلكترونياً.