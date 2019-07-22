"فولفو" السويدية تقرر استدعاء نصف مليون سيارة لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني
قررت شركة صناعة السويدية "فولفو"، استدعاء نحو نصف مليون سيارة إلى مصانعها للمرة الثانية، لإصلاح عيب تم اكتشافه بمحرك هذه السيارات.
وأفادت الشركة السويدية بأن هذا العيب قد يؤدي إلى احتراق
جدير بالذكر أن ألمانيا قد قامت باستدعاء 54 ألف سيارة في وقت سابق نتيجة لهذا العيب، بحسب البيان الصادر عن "فولفو".
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