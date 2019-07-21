الكشف عن بنتلي فلاينج سبير إصدار “النسخة الأولى”

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بنتلي فلاينج سبير إصدار النسخة الأولى “First Edition” الخاصة للغاية للظهور للمرة الأولى يوم 24 يوليو المقبل في مزاد علني تذهب كافة أرباحه لدعم منظمة Elton John AIDS الخيرية.

يأتي إصدار النسخة الأولى من بنتلي فلاينج سبير مع عدة لمسات فريدة تجعلها تتناسب مع محبي جمع السيارات الفاخرة، حيث يبدأ إنتاجها في نهاية 2019 ويستمر 12 شهراً.

تأتي نسخة بنتلي فلاينج سبير الخاصة مع خارجية فريدة تحمل علم الاتحاد البريطاني مع رقم 1 في المنتصف بجانب اسم الإصدار الأول محاط بأجنحة على مساند الرأس ولوحات عتبات أبواب فاخرة تحمل كلمة الإصدار الأول مكتوبة في المنتصف.

إضافة لذلك، تقدم نسخة الإصدار الأول كافة مميزات بنتلي فلاينج سبير الكاملة، بما يتضمن عجلات مولينر 22 إنش، شاشة بنتلي الدوارة التي تسمح بالتبديل بين الشاشة اللمسية ومظهر العدادات الكلاسيكية.

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كما يوجد عدة تقنيات أمان تتضمن الرؤية الليلية وشاشة العرض العلوية ومساعد البقاء بالمسار ومثبت السرعة المتكيف مع نظام للسير في الازدحامات، بجانب إضاءة داخلية متغيرة وسقف بانورامي مع زخارف خشبية في أرجاء المقصورة.

هذا وتأتي بنتلي فلاينج سبير مع محرك W12 مزدوج التيربو 6 لتر بقوة 626 حصان وعزم 820 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بدفع وتوجيه رباعي، ما يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية، مع سرعة قصوى قدرها 333 كم/س.