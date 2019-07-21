إليك خطوات إسقاط لوحات السيارات القديمة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول الخطوات التي يجب توافرها لإسقاط لوحات السيارة القديمة من سجلات مالكها.

وكان الاستفسار كالتالي: “عندي سيارتان واحدة موديل 94 والثانية موديل 83 وأرغب بتقسيط لوحاتهما ما هي الإجراءات المطلوبة علماً أن كلا السيارتين منتهية الاستمارة منذ ما يقارب 10 سنوات”.

وأوضح المرور أن الخطوات هي: تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، وإحضار ورقة بيع السيارة لمحال التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من السجلات.