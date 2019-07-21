كارلوس غصن يقاضي نيسان ويطالبهم بتعويض 63 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم كارلوس غصن مؤخراً برفع دعوى قضائية في هولندا ضد صانعي السيارات اليابانية نيسان وميتسوبيشي، وذلك بعد أن قامت كلتا الشركتين بعزله من منصبه كرئيس لتحالفهما على خلفية توجيه تهمة الاختلاس له، وذلك حسب تقرير جريدة NRC الهولندية

يسعى غصن للحصول على تعويض قدره 16.8 مليون دولار (63 مليون ريال) عن الأضرار التي تسببت كلتا الشركتين بها له، حيث تم ارتكاب أخطاء جسيمة بحقه بعد إقالته من منصبه.

علق محامي غصن، لورينز دي جراف، على القضية قائلاً أنه حسب القانون الهولندي، كان يجب على الشركتين تعريف كارلوس غصن بالتهم الموجهة له من قبلهما مع عرض أدلة على ذلك، وهو ما لم يحدث معه، بل تم اعتقاله في اليابان العام الماضي بعد عزله من نيسان على تهم موجهة له بشأن سوء السلوك المالي، ما أنكرها غصن بالكامل.

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إضافة لذلك، تم طرد كارلوس غصن من منصبه كمدير تنفيذي لشركة رينو الفرنسية، ولكن تم إطلاق سراحه في أبريل الماضي باليابان بكفالة قدرها 4.5 مليون دولار (16.87 مليون ريال).

من بين التهم الأخرى المتعلقة بالاحتيال وسوء السلوك، قالت نيسان وميتسوبيشي أن غصن تلقى بشكل غير قانوني 9 ملايين دولار (33.75 مليون ريال) كحوافز من تحالفهما المشترك، وقال مجلس إدارة شركة رينو في يونيو إن النفقات المشبوهة التي قام بها غصن عندما ترأس تحالف رينو ونيسان بلغت نحو 11 مليون يورو (46.30 مليون ريال).

يحمل غصن الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، لكنه اختار هولندا الأكثر وداً من الناحية المالية كمقره الضريبي في عام 2012، كما تم تأسيس الشركة القابضة لتحالف نيسان-ميتسوبيشي في هولندا، ولهذا تنظر المحكمة المحلية في أمستردام بالقضية حالياً، دون تحديد موعدًا للمحاكمة بعد.