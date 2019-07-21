كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. فولفو تستدعي حوالي نصف مليون سيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات حوالى نصف مليون سيارة إلى مصانعها، وفقا لما أكده المتحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وأكد أن الأمر متعلق بضرورة إصلاح عيب في منطقة المحرك حيث يوجد مكون ما يمكن أن ينحل عن مكانه، وفي أسوأ الظروف بحسب المتحدث يمكن أن يؤدي هذا إلى أن يبدأ المحرك في الاحتراق.

ولم تعلن الشركة أية تقارير عن أضرار بالأشخاص أو وقوع حوادث حتى الآن تسبب فيها هذا العيب، وذكر المتحدث أن هناك 54 ألف سيارة تم استدعاؤها في ألمانيا لهذا السبب.

وقال التلفزيون السويدي "إس في تي" إن هذا العيب متعلق بطرز محركات الديزل سعة 4 سلندر والتي تم إنتاجها في أعوام 2014 وحتى 2019، ومنها طرز (في 40 وفي 60 وفي 70 وإس 80 وإكس سي 60 وإكس سي 90).