قطاع السيارات التركي يواصل تراجعه

كتب: باسل الحلواني

واصل قطاع إنتاج السيارات التركي تراجعه، بعدما انخفض الإنتاج بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالي 735 ألف و62 سيارة.

وقالت رابطة مصنعي السيارات التركية، إن

إجمالي الصادرات في قطاع السيارات بتركيا، تراجع هو الآخر بنسبة 8% في نفس الفترة ليبلغ إجمالي الصادرات حوالي 634 ألفا و768 سيارة، فيما بلغت المبيعات المحلية للقطاع في النصف الأول من العام، حوالي 200 ألف و901 سيارة، بنسبة تراجع بلغت 45%.

جدير بالذكر أن عدة مؤسسات دولية فى مقدمتها مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز"، أعطت تقييما سلبيا للاقتصاد التركى الذي يشهد انهياراً كبيراً، نتيجة سياسات رجب طيب أردوغان.