بالصور.. تعرف على الجيل الجديد من سيارة هيونداي الشهيرة "فيرنا"

كتب: باسل الحلواني
تداولت العديد من المواقع الإخبارية المتخصصة في شئون السيارات، صوراً مسربة للجيل الجديد من سيارة هيونداي الشهيرة "فيرنا".
ومن المنتظر أن يتم طرح النموذج الجديد من "فيرنا"، والذي شهد تغييراً جذرياً سواء في التصميم الخارجي، أو الداخلي، نهاية العام الجاري.
ويشبه التصميم الجديد لـ"فيرنا"، إلى
ومن المفترض أن تطرح "فيرنا" الجديدة، بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.4 لتر وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 حصانا، ستعمل مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.
وتحمل السيارة الجديدة كاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات لركنها بشكل آمن، إضافة إلى أنظمة لتثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام أوتوماتيكي لمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج والمياه.
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