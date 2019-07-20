15 سيارة متضررة حصيلة الرياح الشديدة بعدة أحياء بمحافظة ينبع

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح العميد “خالد مبارك الجهني” المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أنه ورد بلاغ عند الساعة 5:40 من عصر أمس الجمعة عن سقوط هناجر على بعض السيارات.

وعلى الفور باشر الدفاع المدني الحادث وقاموا برفع الأنقاض والهناجر والمظلات من على السيارات التي بلغ عددهم 15 سيارة متضررة بتلفيات مختلفة، كما تم تقديم طلب بتشكيل لجنة لحصر الأضرار من الجهات المختصة.

وحدث هذا نتيجة تعرُّض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة في عدة أحياء وهم، حي العصيلي وحي البندر وحي المشهد ومواقف المطار، ولكن بحمد الله وفضله لم تنتج أي إصابات.