هيونداي اكسنت 2020 تظهر بالكامل في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي اكسنت 2020 فيس ليفت “المحدثة” قبل تدشينها في الصين تحت اسم فيرنا، ما يكشف تصميمها بالكامل.

تبدأ التغييرات مع الواجهة الأمامية الجديدة بالكامل مع مصابيح أمامية مثلثة بخيار LED وشبك أكبر ومصدات محدثة، ما يعطي المقدمة مظهراً أكثر حدة وجرأة.

في الجوانب نجد عجلات بتصميم محدث، مع شكل خلفي يحاول محاكاة شكل سوناتا بعض الشئ من خلال المصابيح الخلفية المتصلة.

بشكل عام، تبدو هيونداي اكسنت 2020 المواصفات الصينية مبالغاً في تصميمها بعض الشئ، ولكن من المؤكد أنها ستحمل تصميم مختلف قليلاً في أسواقنا للحفاظ على جاذبيتها.

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تتوفر هيونداي اكسنت المواصفات الصينية حالياً بمحرك 1.4 لتر بقوة 100 حصان وعزم 132 نيوتن.متر مع ناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات، إضافة لمحرك 1.6 لتر بقوة 121 حصان وعزم 150 نيوتن.متر مع ناقل 6 سرعات أوتوماتيكي مع خيار جديد لناقل CVT في الموديل المحدث.

هذا سوف تطرح هيونداي اكسنت 2020 بالأسواق الصينية في نهاية العام الجاري، على أن تصل للأسواق الخليجية في النصف الأول من 2020.