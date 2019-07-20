عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على تويوتا انوفا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة فروع تزيد عن 160 فرعاً منتشرة في أرجاء المملكة على تويوتا إنوفا 2020.

هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 يوليو 2019.

السيارات المشمولة في العرض: