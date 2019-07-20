بينوتو يتنحى عن منصبه كمدير تقني لفريق فيراري

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal -تفيد التقارير الأخيرة أن ماتيا بينوتو سيتخلى عن جميع مسؤولياته كمدير تقني من أجل التركيز بشكل كامل على دوره كمدير لفريق فيراري فقط.
وسيتم استبداله بفريق ثلاثي بدلاً من شخص واحد، ويضم الفريق انريكي كارديال متخصص شاصية، وديفيد سانشيز متخصص في الديناميكية الهوائية و كورادو لوتي متخصص في المحرك
ومن المتوقع ان يتم الإعلان الرسمي عن الفريق خلال جائزة ألمانيا الكبرى.
هذه التعديلات ترافق استرجاع فيراري المدير التقني السابق من الفا روميو، سيموني ريستا ليعمل على تطوير سيارة فيراري 2021
مع رفض فيراري حتى الآن تحديد ماهية وظيفته الرسمية، لكنه لن يكون المدير الفني أو كبير المصممين.
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