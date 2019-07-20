عرض البنك الاهلي على تقسيط بي ام دبليو اكس 3 2019

الخليج ٣٦٥ نت – في اطار قيام البنك الاهلي بتقديم عروض السيارات التأجيرية التمويلية فقد تعاون البنك مع وكالة محمد يوسف ناغي من أجل تقديم عروض بي ام دبليو 2019، وهي عروض التقسيط الشهري مع بعض المميزات الاخرى.
السيارة المشمولة في العرض:
بي ام دبليو اكس 3 2019 الكروس اوفر الرياضية ذات الحجم الصغير.
مميزات العرض:
اذا كنت من عملاء البنك الاهلي والراتب محول من خلالهم:
- قيمة القسط الشهري تبلغ 2884 ريال
- قيمة الدفعة الاولى بنسبة 0% من ثمن السيارة
- الدفعة الاخيرة بنسبة 35% من ثمن السيارة
- الرسوم الادارية بنسبة 1% من مبلغ التمويل
اذا لم تكن من عملاء البنك:
- قيمة القسط الشهري تبلغ 3008 ريال
- قيمة الدفعة الاولى بنسبة 10% من ثمن السيارة
- الدفعة الاخيرة بنسبة 0% من ثمن السيارة
- الرسوم الادارية بنسبة 1% من مبلغ التمويل
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