بي ام دبليو تختار أوليفر زيبس رئيساً جديداً لها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بي ام دبليو عن اختيار اوليفر زيبس بعمر 55 عاماً خليفةً لـ هارالد كروجر في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وسيتقلد زيبس مهام منصبه الجديد في السادس عشر من أغسطس بعد يوم واحد من الاستقالة الرسمية لكروجر.

ويشتهر اوليفر زيبس داخل أوساط بي ام دبليو بكونه قائداً استراتيجياً محباً للتحليل الدقيق، وقد صرحت الشركة أنه “سيوفر مجموعة بي ام دبليو بزخم جديد لتشكيل مستقبلنا”.

وقد عبر المجلس الرقابي لبي ام دبليو عن “تقديره العميق لهارالد كروجر وأعوامه الطويلة في العمل الناجح داخل الشركة.. وبالنيابة عن الشركة كلها، نأمل له كل الخير في المستقبل، وأن تظل بي ام دبليو ذات مكانة خاصة دائماً له”.

ويُذكر أن اوليفر زيبس بدأ رحلته في بي ام دبليو من 1991 عندما انضم للشركة كمتدرب.. وقد ترقى في المناصب حتى وصل إلى مجلس إدارة الشركة في 2015 ليكون مسؤولاً عن قطاع الإنتاج، والآن في يده مفاتيح مستقبل بي ام دبليو وسيكون مسؤولاً عن الانتقالة الكبيرة نحو السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية.