هيونداي اكسنت 2020 وصلت بمحرك جديد موفر للوقود

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن اكسنت موديل 2020 بمحرك جديد كلياً ووعود بتحسين كفاءة استهلاك الوقود بشكل كبير.

هو محرك Smartstream سعة 1.6 لتر جديد ليحل محل محرك GDI بأربع سلندرات السابق، ويأتي المحرك الجديد بنظام خارجي لاستعادة غاز العادم ونظام توقيت متغير باستمرار للصمام ووحدة إدارة حرارية وغيرها من الإضافات التي حسنت كفاءة استهلاك الوقود إلى 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر، مقارنة بالمعدل السابق عند 8.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

للأسف هذا التحسن يقابله انخفاض في القوة إلى 120 حصان وعزم دوران 153 نيوتن.متر، مقارنة بـ 130 حصان و161 نيوتن.متر لموديل 2019.. وستستمر اكسنت الجديدة بجير يدوي قياسي بست سرعات.

الأسعار غير مؤكدة بعد ولكن اكسنت 2019 تبدأ 47 ألف ريال ومن الغالب استمرار موديل 2020 بنفس السعر تقريباً عند وصوله إلى دول الخليج، مع بقاء معظم مواصفات السيارة القياسية مثل مكيف الهواء والنوافذ الكهربائية وفتح الباب عن بعد ونظام اوديو بأربع مكبرات صوت وشاشة عرض 5 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.