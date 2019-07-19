بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 فيس ليفت أثناء اختبارها لأول مرة بتغييرات ملحوظة.

بخلاف المصدات الجديدة، حصلت الفئة الخامسة المحدثة على مصابيح أمامية جديدة كلياً وأكثر أناقة من المصابيح الحالية بتصميم مشابه للفئة الثالثة، مع شبك أمامي معدل بكثافة كذلك لجعله أكبر في الحجم.. ليس لدرجة الفئة السابعة أو X7 بالطبع ولكن يظل كبيراً مقارنةً بالموديل الحالي.

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بالانتقال للخلفية نرى مصابيح خلفية مشابهة لمصابيح الموديل الحالي، ما قد يعني أنها ليست المصابيح الإنتاجية النهائية في الغالب، وبالنسبة لفئات السيارات التي نراها في هذه الصور، فنرى أن السيارة الزرقاء تأتي بمكونات M عالية الأداء في الخارج على العكس من الموديل الأسود، وإن اشترك الاثنان في مولد طاقة هجين بالقابس، ما يعني أن هذه إما موديلات 530e iPerformance أو ربما 545e xDrive.

من المتوقع تدشين بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 رسمياً في نهاية 2019 أو بداية العام القادم.