شيفروليه سيلفرادو 2019 تتحول إلى هينيسي جولايث 6X6 “فيديو وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – عملت شركة هينيسي بيرفورمانس الأمريكية للتعديلات مؤخراً على تحويل فورد رابتور إلى بيك اب ذات 6 عجلات، لتقرر بعدها تطبيق التعديل ذاته على شيفروليه سيلفرادو 2019، والتي اسمتها بعدها جولايث 6×6.

يستند التعديل الجديد على فئة تريل بوص Z71 من بيك اب شيفروليه سيلفرادو 2019 لتتحول إلى الدفع السداسي الكامل مع تعليق خلفي جديد كلياً بجانب المحور الإضافي ومجموعة من عجلات هينيسي 20 إنش تحمل إطارات BFG للطرق الوعرة قياس 37 إنش.

تضمنت الإضافات الأخرى مصدات جديدة وعمود مضاد للانحراف مع مصابيح LED إضافية وصندوق خلفي مخصص أطول، حيث تتوفر بضمان كامل من هينيسي لمدة 3 أعوام، أو حتى 58,000 كم.

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كما تم تحديث محرك جنرال موتورز الأصلي من نوع V8 سعة 6.2 لتر بإضافة شاحن سوبرتشارجر من هينيسي بسعة 2.9 لتر كي ترتفع القدرة إلى 705 حصان وعزم 914 نيوتن.متر.

هذا وقد تم بيع أول نسخة من بيك اب سيلفرادو الوحشية سداسية الدفع لأحد أكبر عشاق السيارات بولاية ويسكونسن الأمريكية، بوب بيرارد، على أن تصنع هينيسي 24 نسخة منها إجمالاً، حيث يبدأ سعر الواحدة عند 375,000$ (1.4 مليون ريال).