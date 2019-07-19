طريقة بسيطة لمعرفة تاريخ صنع إطارات سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من الأجزاء الأساسية اللازمة في عملية سير السيارة، كما أنها أحد أهم عوامل الأمان في السيارة، والإطارات مثل أي جزء في السيارة له عمر افتراضي يجب استبداله عندما ينتهي، لكن في المعتاد لا يغير السائقين الإطارات إلا لو كان المظهر الخارجي لها متهالك أو تم إصلاحها بشكل متكرر، وهذا بالطبع خطرا جداً.



بوجه عام تنصح الجمعية الألمانية للفحص الفني (GTÜ) باستبدال إطارات السيارة بعد مرور خمس سنوات كحد أقصى حتى في حال احتفاظ الإطار بعمق المداس الموصى به (الحد الأدنى لعمق المداس هو 6ر1 ملم).



ويرجع السبب في ذلك إلى أن المواد الكيميائية المصنع منها الإطارات تجف وتتصلب وتفقد خواصها بعد مرور خمس سنوات تقريباً من تاريخ الصنع حتى وإن كانت الإطارات مخزنة، لذا ينصح الخبراء عند شراء الإطارات الجديدة أن تكون حديثة الصنع وليست مخزنة، مع ملاحظة أن أي إطار جديد يتم كتابة تاريخ الصنع على الإطار.

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فإذا كنت لا تدري كيف تقوم بهذه العملية لا بد من أن تطلع على الملاحظات التالية:

1- ابحث على كلمة Dot بين الرموز والعبارات المتواجدة على جانب الإطار، لأنها سوف ترشدك نحو تاريخ التصنيع.

2- أنظر إلى الأرقام الأربعة المتواجدة بالقرب من هذه العبارة، فإذا قرأت مثلاً 4202 فهذا يعني أن الإطار قد تم تصنيعه في الأسبوع 42 من العام 2002.

3- حيث أن الرقمين في الخانة الأولى خاصين بأسبوع تاريخ الإنتاج، والرقمين في الخانة الأخرى خاصين بسنة صنع الإطار.