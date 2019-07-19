“تقرير” هكذا تطورت مصابيح السيارات عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت المصابيح الأمامية مكوّناً أساسياً ومركزياً للدلالة على تطوّر السيارة، فبعدما كانت في الماضي تُستخدم فقط للإنارة، ها هي الآن تحدِّد التصميم الخارجي للسيارة بمجمله، كما أنها باتت تعبر عن التقدم التقني الهائل للسيارات من خلال الواجهة الخارجية.

وخلال تطور صناعة السيارات عبر العصور، كانت هناك مراحل رئيسية تطورت بها تقنية المصابيح الأمامية في السيارات، وهو ما سوف نستعرضها معاً اليوم.

1- المصابيح القابلة للتوجيه



المصابيح القابلة للتوجيه وهي التي تعمل على إنارة الطريق حسب مسار السيارة، ولقد بدأت هذه التقنية في المصابيح الأمامية من خلال سيارة ستروين DS في 1967.

2- المصابيح المتكيّفة



تعمل تقنية نظام المصابيح المتكيّفة على تغيير اتجاه المصابيح تلقائيًا وإنارة الطريق حسب معطيات متغيرة، مثل سرعة السيارة والوزن الملقى على نظام التعليق وحدة التوجيه وغيرها، ولقد بدأت هذه التقنية في الظهور منذ 2003 مع طرازات من سيارات أوبل وبي ام دبليو وتويوتا وسكودا.

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3- استخدام الكاميرات وضبط الإضاءة



يتم في هذه المرحلة استخدام كاميرات متطورة لرصد السيارات والأشخاص في الطريق وتعديل الإضاءة حسب الحاجة أثناء القيادة على الطريق، وبدأت هذه التقنية منذ 2005 في سيارة جيب جراند شيروكي، ومع مرسيدس بنز E-Class في عام 2006، ثم مع الفئة السابعة من بي ام دبليو، أما مع طراز A8 في أودي فهي كانت أول من استخدم التقنية الرقمية على مصابيح LED في 2013.

4- مصابيح أمامية تفاعلية



تعتمد هذه التقنية على الذكاء الاصطناعي، حيث تتفاعل هذه المصابيح مع محيطها من السيارات والمشاة عبر إشارات ضوئية وكلمات أو رسومات تُسقطها على الطريق، حيث أنها تتخاطب مع المشاة خاصة على التقاطعات، لتعطيَ الإذن بالمرور بسلام، أو تعمل على إسقاط عبارات ترحيبية بمالكها عندما يقترب منها، وغيره، وبدأت هذه المصابيح مع أودي وبي أم دبليو ومرسيدس.