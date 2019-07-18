انتعاش قطاع السيارات خلال النصف الثانى من 2019

الشركات تتسلح بالخصومات وعروض البنزين وقطع الغيار لتصريف المخزون

10 سيارات تستقبل «يوليو» بتخفيضات جديدة تصل إلى 79 ألف جنيه

«القاضي»: انتعاشة مرتقبة نتيجة للمشروعات القومية العملاقة

«زيتون»: تراجع الدولار أجبر الوكلاء على تخفيض الأسعار

شهد قطاع السيارات خلال النصف الأولى من العام الحالي، العديد من المتغيرات، التى ساهمت بشكل كبير فى تراجع معدلات المبيعات، فرغم التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية التى تم تطبيقها مطلع «يناير» الماضي، تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، وصاحبها تراجع فى الأسعار، إلا أن عزوف المستهلكين عن الشراء انتظاراً لمزيد من التخفيضات، أصاب السوق بحالة من الركود، خاصةً أن تطبيق الإعفاءات الجمركية جاء متزامناً مع ظهور عدد من الحملات، دعت إلى مقاطعة الشراء، لإجبار الوكلاء على إقرار مزيد من الخصومات.

وتسعى شركات السيارات خلال الفترة الحالية، إلى إقرار مزيد من الخصومات، والعروض التسويقية، على أمل تعويض خسائر النصف الأول من العام، وساعدها على ذلك تراجع أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

قال خالد حسني، المتحدث الرسمى باسم مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن أداء سوق السيارات المحلى خلال الأشهر الست الأول من العالم الجاري، تعد مقبولة، خاصة فى ظل ما أحاط بالسوق من تباطؤ بالمبيعات.

وصرح بأن أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أكد أن إجمالى مبيعات السيارات فى الفترة من أول يناير وحتى نهاية مايو 2019 بلغت 60.207 وحدة، مقارنةً بـ 63.948 وحدة خلال 2018.

وتوقع متحدث «أميك» ارتفاع المبيعات فى النصف الثانى من 2019، مؤكدًا أنها ستعوض الفجوة التى حدثت خلال النصف الأول، وبذلك يصبح إجمالى المبيعات السنوية ضمن معدلاتها الطبيعية.

ويعد قطاع سيارات الركوب «الملاكي» الأكثر تضررًا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، حيث تراجعت مبيعاته إلى 41.154 وحدة مقارنة بـ45.919 وحدة خلال نفس الفترة من العام 2018.

أما قطاعا الشاحنات وحافلات الركاب فهما بمثابة قاطرة للسوق فى 2019، إذ بلغ إجمالى مبيعات الشاحنات فى الفترة من أول يناير وحتى آخر مايو 13.363 وحدة مقارنة بـ12.620 وحدة فى 2018، فيما بلغت مبيعات الحافلات خلال الفترة ذاتها 5.690 وحدة بزيادة 199 وحدة عن العام الماضي.

وبحسب تقارير فإن نمو المبيعات بقطاعى الشاحنات وحافلات الركاب يأتى مدعومًا بالنشاط الاقتصادى الذى تشهده مصر فى السنوات الأخيرة وبخاصة فى قطاعى التشييد والبناء والسياحة.

من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن غالبية موديلات 2020 سوف تشهد انخفاضًا نتيجة تراجع سعر الدولار، وبالتالى ستتراجع موديلات 2018 و2019 الجديدة المخزنة فى المعارض لتصريفها.

وأوضح «زيتون»، أن تراجع الدولار فى صالح المستهلك، حيث إن بعض التجار سيتعرضون لخسائر مالية نتيجة تراجع الدولار، الذى سيجبرهم على تقديم تخفيضات وعروض سعرية على الموديلات القديمة، لافتًا إلى أن السيارات الأوروبية لم تتأثر بالدولار، نظرًا للتعامل باليورو، أما السيارات اليابانية والصينية والكورية ستنخفض أسعارها حال استمرار تراجع الدولار.

يرى الدكتور إبراهيم القاضي، رئيس مجلس إدارة القاضي جروب أن شركات السيارات تسعى لتقديم العديد من التسهيلات، بهدف

دعم العملاء فى اتخاذ قرار الشراء، خاصةً فى ظل التراجع الكبير للأسعار خلال الفترة الحالية، بعد انخفاض الدولار أمام الجنيه، نتيجة لنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن شركات السيارات قامت بإعادة تسعير العديد من العلامات التجارية، وخفضت هوامش أرباحها، موضحاً أن هامش ربح السيارة أصبح لا يتعدى الـ8%، شاملة الوكيل والموزع والتاجر.

وأضاف أن حالة الاستقرار الاقتصادى التى تشهدها مصر حالياً، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دفعت شركات السيارات إلى ضخ مزيد من الاستثمارات، والتوسع فى حجم المشروعات التنموية، للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتاج إلى أساطيل من السيارات، ما يعنى أن القطاع مقبل على طفرة كبيرة، سواء فى البيع، أو فى مراكز الخدمة الخاصة بالصيانة بعد البيع.

وكان عدد من وكلاء العلامات التجارية، قد أعلنوا فى الأسبوع الأول من يوليو الجاري، عن تخفيض أسعار بعض الطرازات الجديدة، بنسب تراوحت بين 3.000 جنيه وحتى 78.800 جنيه، حيث تراجعت أسعار سيارة نيسان السيدان «سنترا» بفئتيها بواقع 18.000 جنيه بالمقارنة مع أسعارهما فى يونيو الماضي، ليصبح سعر الفئةP1 القياسية 269.000 جنيه بدلًا من 287.000 جنيه والفئة P2 الأعلى تجهيزًا تراجع سعرها إلى ما دون 300.000 جنيه ليصل إلى 287.000 جنيه بدلًا من 305.000 جنيه.

Advertisements

وتراجعت أسعار نيسان «صني» السيدان صغيرة الحجم بقيمة 11.000 جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة AT STANDARD القياسية يبدأ من209.000 جنيه مقارنة بـ220.000 جنيه فى يونيو، والفئة الثانية FULL OPTION تباع بعد التخفيض بـ220.000 جنيه بدلاً من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة والأعلى SUPER SALON بات سعرها بعد التخفيض 231.000 جنيه بدلاً من 242.000 جنيه.

أما نيسان «قشقاي» الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات التى يتم استيرادها من مصانع الشركة اليابانية فى المملكة المتحدة، بلغ معدل تراجع أسعارها فى يوليو 15.000 جنيه.

وتتوفر قشقاى فى مصر بثلاث فئات من التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة BASE القياسية من 379.000 جنيه، بدلاً من 394.000 جنيه، والفئة HIGHLINEالثانية 409.000 جنيه، مقارنة بـ424.000 جنيه فى يونيو، فيما أصبح سعر الفئة SPORT الثالثة والأعلى تجهيزا 439.000 جنيه، بدلاً من 454.000 جنيه.

كما أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو، الوكيل الحصرى لعلامة هيونداى الكورية الجنوبية فى مصر، عن تخفيض أسعار جميع فئات سيارتها هيونداى إلنترا AD «فيس ليفت» السيدان، وتراوحت نسبة التخفيض التى أقرها وكيل هيونداى على السيارة بين 3.000 جنيه وحتى 10.000 جنيه للفئات الأعلى، لتصبح أسعار السيارة الرسمية بعد التخفيضات تبدأ من 296.900 جنيه للفئة GL القياسية التى كانت تباع بسعر رسمى 299.900 جنيه بفارق

3000 جنيه، أما الفئة الثانية GL SR فأصبحت تباع بسعر رسمى 306.900 جنيه بدلاً من 309.900 جنيه، والفئة الثالثة GL DAB ABS أصبح سعرها بعد التخفيض 326.900 جنيه بدلاً من 329.900 جنيه، أما الرابعة HL بات سعرها الرسمى 341.900 جنيه بدلاً من 344.900 جنيه، فيما شهدت الفئة الخامسة GLS Exclusive تراجعاً بنحو 8.000 جنيه لتباع بسعر رسمى 361.900 جنيه بدلاً من 369.900 جنيه، وأقر الوكيل المصرى أكبر نسبة تخفيض على الفئة السادسة والسابعة والتى وصلت إلى 10.000 جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئةGLS Fully 379.900جنيه، بدلاً من 389.900 جنيه، والفئة الكاملة من السيارة GLS Limited أصبح سعرها الرسمى 429.900 جنيه بدلاً من 439.900 جنيه.

وكشف القصراوى جروب الوكيل الجديد لعلامة سيتروين الفرنسية فى مصر، عن قائمة أسعار شهر يوليو، والتى شهدت تخفيض أسعار طرازين أولهما سيتروين «سى إليزية» السيدان التى يقدمها الوكيل بفئتين فقط بدلاً من ثلاث فئات، بسعر رسمى يبدأ من 225.000 جنيه لفئة Comfort التى كانت تقدم بسعر رسمى 239.800 جنيه، أى بفارق 14.800 جنيه، كما قدم وكيل سيتروين الجديد الفئة الثانية Exclusive Plus بسعر رسمى 255.000 جنيه، بدلاً من 264.800 جنيه، بفارق 9.800 جنيه.

وقدم القصراوى جروب تخفيضات على سيتروين «جراند سى 4» سباعية المقاعد هى الأكبر فى يوليو، حيث وصلت نسبة التخفيض إلى 78.900 جنيه، وأعلن عن توافرها بفئتين من التجهيزات بدلاً من فئة واحدة.

وأصبحت أسعار السيارة الرسمية تبدأ من 405.900 جنيه لفئة GRAND بدلاً من 484.800 جنيه، بفارق 78.900 جنيه، كما قدم الوكيل نسخة أعلى تجهيزاً PLUS GRAND - تقدم لأول مرة فى السوق المحلي - بسعر رسمى 420.000 جنيه.

وأعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة «جيلي» الصينية فى مصر، عن تخفيض أسعار طراز «إمجراندX7» الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراجعت أسعار إمجراندX7 التى تتوفر فى السوق المحلى بفئة واحدة من التجهيزات بواقع 25.000 جنيه فى يوليو الجارى مقارنة بأسعارها فى يونيو الماضي.

وبعد التخفيض أصبح السعر الرسمى لجيلى إمجراند X7 الجديدة 275.000 جنيه بدلاً من 299.900 جنيه.

أعلنت شركة دايموند موتورز، وكلاء علامة ميتسوبيشى اليابانية فى مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات- SUV «إكليبس» موديل 2019.

وأقرت دايموند موتورز تخفيضات بنسب تتراوح بين 15.000 و25.000 جنيه على سيارتها اليابانية لتبدأ من سعر رسمى 410.000 جنيه لفئة Basic Turbo، بدلاً من 425.000 جنيه أى بفارق 15.000 جنيه.

كما انخفضت الفئة الثانية F/O Turboبمقدار 25.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمى 450.000 جنيه بدلاً من 475.000 جنيه.

كما خفضت «دايموند موتورز»، أسعار سيارتها «Expander» الـMPV العائلية سباعية المقاعد حتى 25 ألف جنيه.

وبعد التخفيضات أصبحت تباع الفئة الأولى GLX من «Expander» بسعر رسمى 370.000 جنيه بعد أن كان سعرها 395.000 جنيه، كما انخفض سعر الفئة GLS الأعلى من السيارة لتباع بـ395.000 جنيه بدلًا من 419.000 جنيه، بنسبة تخفيض 24.000 جنيه.

وتراجعت الفئة الثالثة H/L Turbo 25.000 جنيه أيضاً ليصبح سعرها الرسمى 480.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ505.000 جنيه، أما الفئة الرابعة Sport Turbo فانخفضت أسعارها بنحو 25.000 جنيه لتباع بـ515.000 جنيه بدلاً من 540.000 جنيه.

وبلغت قيمة الخفض بأسعار الفئة الخامسة والأعلى من «إكليبس» والتى تعمل بنظام الدفع الكلى للإطارات 15.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمى 545.000 جنيه، بدلاً من 560.000 جنيه.

كما أقرت شركة أوتو جروب شريك مجموعة عز العرب للسيارات وكلاء علامة بروتون الماليزية فى مصر، تخفيضًا بأسعار الفئة الأولى من بروتون بريف سيدان الجديدة خلال شهر يوليو الجارى بواقع 15 ألف جنيه.

وبعد التخفيض أصبحت الفئة «Executive» القياسية تباع بسعر رسمى 239.900 جنيه بدلًا من 254.900، فى حين استقر سعر الفئة «Premium» الأعلى من بريف للشهر الثالث على التوالى منذ آخر تخفيض فى أبريل عند 274.900 جنيه.