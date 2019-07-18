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أحدث سيارة كهربائية متطورة

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كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية «هوندا»، عن سيارة كهربائية متطورة، من المنتظر أن تصبح المنافس الأول لسيارات «تسلا» الأمريكية الكهربائية.

وتتمتع السيارة الجديدة بهيكل أنيق بطول 3.9 م، محيطه وسقفه مصنوعان من الزجاج الشفاف لإعطاء الركاب

شعورا بالراحة وتمكينهم من الاستمتاع بالمناظر المحيطة.

وتتميز سيارة هوندا، بأن أبوابها التى تفتح إلى الخلف، من دون قبضات تقليدية، تعوضها حساسات تستشعر بصمات الأصابع وتفتح وتغلق

بسهولة وأمان، كما خلت تلك الأبواب من المرايا الجانبية لتستبدل بكاميرات تظهر محيط السيارة بشكل أوضح.

وتحمل الكهربائية الجديدة، محركاً كهربائياً بعزم 150 حصانا، وبطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة تزيد على 200 كلم بالشحنة الواحدة، حيث يمكن شحن 80% من سعتها فى غضون 40 دقيقة فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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