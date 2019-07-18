عرض عبداللطيف جميل على تقسيط لكزس IS 2018

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة عبداللطيف جميل عرض جديد على سيارات لكزس في السعودية على سيارة لكزس IS 2018، وهو مقدم بالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات – لكزس الذي يقدم خدمة التمويل.

هذا العرض لمدة محدودة، حيث ينتهى فى 31 يوليو 2019.

السيارة المشمولة في العرض:

-لكزس IS CC 2018