كاديلاك 2020 CT5 أرخص بمقدار 34 ألف ريال عن السابق!

الخليج ٣٦٥ نت – حققت كاديلاك CTS أداء مخيب للآمال في مبيعاتها، ما يتوقع الكثيرون أنه بسبب سعرها المرتفع، وهو ما يبدو أن الصانعة الأمريكية قد قررت مواجهته عبر طرح 2020 CT5 بسعر ارخص بفارق 9,105$ (34,143 ريال) من الطراز السابق.

حسب جريدة Autoblog البريطانية، ستبدأ أسعار كاديلاك CT5 الفاخرة عند 37,890$ (142,087 ريال)، وهو ما يعد أقل من أغلب المنافسين بالفئة ذاتها بفارق كبير، مثل مرسيدس E-Class وبي ام دبليو الفئة الخامسة واودي A6.

ستأتي كاديلاك CT5 مع مصابيح LED أمامية قياسية ونظام منع ضوضاء متطور بجانب تنبيه من الاصطدامات الأمامية مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية وشاشة 10 إنش لنظام الترفيهي المعلوماتي الداعم للأوامر الصوتية.

إضافة لذلك سنجد محرك 4 سلندر 2 لتر بقوة 237 حصان وعزم 350 نيوتن.متر متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات مع دفع خلفي قياسي.

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لعشاق الفخامة الإضافية، تأتي فئة Premium Luxury بسعر 41,690$ (156,337 ريال) مع مرايا ذاتية التعتيم، مساعد ركن خرفي مع رصد للبقعة العمياء، مقاعد جلدية، شاحن لاسلكي وإضاءة LED محيطية بالمقصورة.

أما فئة CT5 Sport بسعر 42,690$ (160,087 ريال) فهي تضيف شبك أمامي واجهة أمامية رياضية مع شبك أمامي محدث وعجلات 19 إنش مع جناح خلفي ولمسات سوداء للخارجية، كما تحصل المقصورة على مقاعد أمامية مدعمة ومقود بمبدل سرعات من الماغنسيوم بجوار مكابس مكابح بريمبو وزخارف من ألياف الكربون.

هذا وسيتوفر خيار الدفع الرباعي مقابل 2600 إلى 3,090 دولار (9,750 إلى 11,587.5 ريال) حسب الفئة، مع خيار للحصول على مقاعد بأنظمة تبريد وتدفئة مع عجلة قيادة مدفأة، حيث يبدأ طرح كاديلاك CT5 بالأسواق في خرف هذا العام، لتتبعها CT5-V الجديدة بعدها بفترة.