تجديد عقد ملبورن المستضيفة لجائزة أستراليا الكبرى حتى 2025

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal -أكد الفورمولا1 أن سباق جائزة أستراليا الكبرى سيستمر في ملبورن حتى عام 2025.

كان من المتوقع ان يستمرعقد حلبة ملبورن السابق مع الفورمولا 1 حتى عام 2023، ولكن تم تأكيد اليوم الخميس عن تمديده حتى عام 2025.

قال الرئيس التنفيذي للفورمولا1 تشيس كاري: “نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع مدينة ملبورن، التي ستستضيف سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 حتى عام 2025 على الأقل” .

وأضاف “ان قرار تمديد العلاقة الحالية لمدة عامين آخرين ينبع من حقيقة أن هذا الحدث قد حقق نجاحًا مدهشًا لعاصمة فيكتوريا وأستراليا وفي جميع أنحاء العالم، مما يثبت شعبية كبيرة لدى المشجعين والذين يعملون في فورمولا 1”.

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“لا يمكننا انتظار العودة إلى ملبورن في 12 إلى 15 مارس من العام المقبل للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذا السباق الذي يقام هناك ومواصلة العلاقة التي ستتيح لنا أيضًا الاحتفال بما لا يقل عن 30 عامًا في المدينة في عام 2025”.