الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول تلقيه مخالفتين مروريتين بتاريخ وتوقيت متطابق.
وتساءل عن كيفية تقديم الاعتراض على المخالفتين المتطابقتين، مشيراً إلى أنه حاول ذلك إلكترونياً إلا أن الرد جاءه بأن الخدمة غير متوفرة
وجاء رد “المرور”، بأن عليه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة التي ينتمي إليها لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن تلقّى مخالفتين مروريتين بالتوقيت نفسه.. المرور يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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