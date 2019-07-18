4 مميزات نريدها في شيفروليه سوبربان 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تعد شيفروليه سوبربان SUV كاملة الحجم تتمتع بقوة هائلة ومساحة داخلية فائقة الرحابة تسع 9 أشخاص، مع حقيبة أمتعة كبيرة وقدرة سحب عالية خاصة بفضل محركها من نوع V8 سعة 6.2 لتر، ولكنها رغم ذلك لا تزال تحتاج لبعض التحسينات والمميزات الإضافية التي ينبغي أن تكون موجودة في جيلها القادم بموديل 2021، فدعونا نتعرف على أهم هذه التحسينات اللازمة.

نظام تعليق Magnetic Ride Control

تتمتع مقصورة شيفروليه سوبربان بمستوى عالي من عزل الصوت والرحابة الفائقة، ولكن نظام تعليق Magnetic Ride Control المتكيف يعد قاسي للغاية على الطرق غير المستوية، حيث يساهم بالحفاظ على اتزان حركة الهيكل، ولكنه يجعل الركاب يشعرون بمختلف المطبات والعيوب في الطرق، لذا فهو يحتاج إلى التحسين بشكل كبير.

كفاءة استهلاك الوقود

تعاني شيفروليه سوبربان من معدل استهلاك وقود مرتفع جداً بمحرك V8، حيث أنها تستهلك 20 لتر/100 كم، وهو ما سيؤدي لارتفاع تكاليف امتلاكها وقيادتها يومياً بشكل هائل قد يدفع الكثير من الناس للتفكير في اختيار طراز آخر بنفس الشريحة من سيارات SUV الكبيرة، ولهذا نتمنى توفير محركات أصغر بنفس القوة والقدرة مع كفاءة استهلاك أفضل.

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جودة الخامات الداخلية

على الرغم من أن مقصورة شيفروليه سوبربان تمتلك الكثير من المميزات من حيث الرحابة والراحة، إلا أنه يسهل ملاحظة عدم وجود تناسق بين بعض أجزائها الداخلية بشكل يظهر تقدمها في السن، وهو ما نأمل أن يختفي مع جيلها القادم.

نظام التوجيه

تعد شيفروليه سوبربان SUV كبيرة وضخمة، مما يجعل قيادتها في بعض الطرق والزوايا الضيقة أمراً صعباً، ورغم أنها تمتلك نظام توجيه جيد بالفعل، إلا أنه يحتاج لمزيد من التحسينات كي تكون تجربة قيادتها أكثر متعة وسهولة.