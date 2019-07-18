تعرف على أسعار الوقود في دول الخليج والزيادات التي شهدتها

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عام 2015 بدأت دول الخليج تشهد زيادات في أسعار الوقود لكن مع اختلاف السعر من دولة إلى أخرى وفقاً للضرائب التي تفرضها أو الدعم الذي تقدمه الدولة، واليوم سوف نقدم لكم أسعار البنزين في دول الخليج مع الزيادات التي طرأت عليها مؤخراً.

1- السعودية

قامت شركة أرامكو النفطية برفع سعر البنزين منذ أيام قليلة، حيث ارتفع سعر بنزين 91 من 1.44 ريال لكل لتر، إلى 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95 من 2.10 ريال لكل لتر، إلى 2.18 ريال لكل لتر، يذكر أن المملكة بدأت في زيادة أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية منذ نهاية عام 2015.

2- الكويت

شهدت الكويت زيادة أسعار الوقود في عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لم تحدث زيادة في الأسعار، لكن من المفترض زيادة الأسعار خلال الساعات القادمة، ويبلغ سعر البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا/ 1.05 ريال )، والخصوصي 105 فلس (35 سنتا/ 1.31 ريال)، والالترا 165 فلس (54 سنتا/ 2.025 ريال).

3 – الإمارات

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اتبعت الإمارات سياسة رفع أسعار الوقود منذ عام 2015، وشهدت الدولة آخر زيادة في أسعار البنزين في مارس 2019، وكانت نسبة الزيادة 5%، وحالياً يبلغ سعر البنزين ممتاز 2.04 درهم (2.08 ريال)، كما يبلغ سعر البنزين العادي 1.92 درهم (1.95 ريال)،.ويبلغ سعر الديزل 2.41 درهم (2.45 ريال).

4- البحرين

بدأت أيضاً البحرين في رفع أسعار الوقود منذ يناير 2016 بنسبة 50%، ومع بداية عام 2018 قامت برفع أسعار الوقود مجدداً، ويبلغ حالياً البنزين الجيد 91 سعر 140 فلس للتر (1.4 ريال تقريباً)، والبنزين الممتاز 95 بـ 200 فلس للتر (2 ريال تقريباً).

5- سلطنة عمان

قامت سلطنة عمان برفع أسعار الوقود وفقاً لأسعار السوق العالمية بداية من عام 2016، ويبلغ سعر لتر البنزين 95 حالياً 183 بيسة (47.5 سنتًا/ 1.78 ريال)، وارتفع سعر بنزين 91 إلى 173 بيسة (44.9 سنتًا/ 1.68 ريال)، فيما وصل سعر اللتر الواحد من الديزل نحو 187 بيسة (48.6 سنتًا/ 1.82 ريال).