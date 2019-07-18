“بالصور” مطار دبي الدولي ينتهي من تركيب أكبر نظام للطاقة الشمسية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كل من مطارات دبي، وشركة الإتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، عن الإنتهاء من تركيب أكبر نظام للطاقة الشمسية على مستوى المطارات في المنطقة بنجاح بقوة 15,000 لوحة ضوئية جهدية في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

وفي بيان صحفي جمع ممثل كل من مطارات دبي والاتحاد إسكو، أفادوا أن هذا المشروع الضخم يضم نظام طاقة شمسية بقوة 5 ميجاوات بيك، وأن المشروع سوف يولّد 7,483,500 كيلووات/ساعة من الطاقة سنويا لمطارات دبي مما سيسهم في توفير 3,330,157 درهما.

وأضافوا أن المشروع سوف يساعد على تخفيف الحمل عن المبنى2 بنسبة 29% بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 3,243 طن متري، وهذا يعادل زرع 53,617 شجرة لمدة 10 أعوام أو قيادة 688 سيارة ركاب لمدة عام واحد.

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تم تنفيذ المشروع في إطار مبادرة “شمس دبي”، وهي أول مبادرة ذكية تطلقها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة النظيفة مما يشجع على تركيب لوحات شمسية على أسطح البنايات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوصيلها بشبكة ديوا لنقل الفائض من الطاقة المتولدة، وسوف تقدم شركة الاتحاد إسكو خدمات صيانة لمطارات دبي لمدة سبع سنوات.

وصرح خلال البيان الصحفي النائب الأول لرئيس قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية لمطارات دبي، مايكل إبيتسون قائلاً: “لقد أطلقت مطارات دبي العديد من المبادرات الصديقة للبيئة في الأعوام الماضية للحد من بصمة الكربون لديها والإسهام في تحقيق رؤية دبي في تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 30% بحلول عام 2030، ويشمل هذا استخدام تركيبات موفّرة للطاقة والارتقاء بأنظمة التبريد وتركيب مصابيح ضوئية موفرة للطاقة، وغيرها من الأساليب”.