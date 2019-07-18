كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ظهور دودج تشالنجر SUV في تصميم مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الأخيرة دخول الكثير من شركات السيارات بالفعل لعالم سيارات الـ SUV الرياضية، وشاهدنا سيارات مثل بورش كايين و لامبورغيني أوروس، وننتظر في المستقبل القريب SUV من فيراري و SUV كهربائية من فورد.

ولكن السؤال هنا ماذا ستفعل دودج؟ هل ستسير على خطى فورد وتنتج سيارة SUV عضلات أم لا.

مصممو موقع Kolesa الروسي قاموا برسم صور تخيلية لـ تشالنجر SUV، حيث بدت بمقدمة أنيقة ولكن الخلفية تحتاج للتعديل، وعلى الرغم أن الفكرة تبقى خيالاً إلا إن كل شيء أصبح ممكن في عالم السيارات، و الطلب في السوق هو الذي يحدد مخططات الشركات وخطوط إنتاجها.